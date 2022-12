El riego inteligente, la gran apuesta de futuro del Canal de Aragón y Cataluña

2

Laboratorio de aromas del vino

Liderado por el catedrático Vicente Ferreira, el laboratorio de Análisis del Aroma y Enología, que trabaja desde sus inicios para conocer qué moléculas químicas son las responsables de los distintos olores que se pueden percibir en los vinos, es toda una referencia mundial en química del aroma y en química enológica.

Un trabajo de investigación en innovación que ha sido reconocido con una Distinción de Honor en la categoría de Innovación y que no se queda en el laboratorio, si no que se pone en práctica gracias a la implicación de empresas e instituciones, lo que está permitiendo que cada vez se elaboren mejores vinos.

"Es absolutamente imprescindible que los conocimientos que obtenemos en el laboratorio, después de muchas horas de esfuerzo y trabajo, se transfieran a la empresa local, que no se pierdan, que se aprovechen en Aragón antes que en otros lugares", indica Vicente Ferreira, quien destaca algunos de los proyectos que están acometiendo, como el estudio relacionado con los aromas azufrados del vino; otros que influyen en el envejecimiento; o un proyecto con garnachas centenarias con la D.O. Campo de Borja.