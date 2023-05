El poder transformador del voluntariado en la vida de las personas 

Malik fue uno de los afortunados que encontró un rayo de esperanza en la Fundación San Blas, una entidad dedicada a ayudar a las personas sin hogar en Aragón, en la que colaboran 60 voluntarios comprometidos con la lucha contra la pobreza. No son superhéroes, sino mujeres y hombres con una vida cotidiana como la de tantos otros y que han encontrado en su propia ciudad la forma de ayudar a otras personas que realmente lo necesitan. "Ellos me brindaron la confianza que necesitaba para creer que mi vida mejoraría", relata Malik. No solo le ofrecieron alojamiento, comida y cuidado personal, sino que también lo respaldaron emocionalmente y le brindaron la oportunidad de encontrar un trabajo. El apoyo desinteresado de los miembros de la fundación y los voluntarios no solo cubrió sus necesidades básicas, sino que también le permitió recuperar su dignidad y reconstruir su vida.