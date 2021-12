El montañismo, en lo más alto de la XXIII Gala del Deporte Aragonés

La XXIII Gala del Deporte Aragonés ha reconocido cómo Aragón “ha logrado posicionarse” en los deportes de montaña, premiando como mejores deportistas del año 2020, en categoría femenina y masculina, a la escaladora María Laborda y al corredor por montaña Daniel Osanz. Dos premios que pueden repetirse en los próximos años, ya que en 2021 ambos han seguido conquistando nuevos triunfos internacionales y en la próxima temporada aspiran a nuevos títulos.

El premio reconoce los logros de 2020 y cita algunos como el récord nacional femenino de María Laborda (Ejea de los Caballeros 2004), en escalada de velocidad y el haber sido elegida para competir con la Selección Nacional en esta especialidad. Además, este año la escaladora del club Exea ha bajado su récord hasta los 8.06 segundos y ha conseguido la primera medalla femenina para Europa en una competición internacional en categoría absoluta.

De la misma manera, Daniel Osanz (Zaragoza, 1998), de la A. D. Maestrazgo, fue campeón de España sub-23 de kilómetro vertical y subcampeón nacional en categoría absoluta y ha sumado esta temporada el Campeonato del Mundo sub-23 de KV, una medalla de plata en la categoría absoluta y otra en el mundial Skyrace.

¿Qué supone haber recibido este premio para vosotros y para el deporte de montaña?

María Laborda: Aragón es una tierra de grandes deportistas en todas sus facetas, así que me siento muy orgullosa de tener este reconocimiento. Para la escalada es muy positivo; bajo mi punto de vista, es una ayuda para difundir un deporte que está en plena expansión y que está teniendo mucha visibilidad con el oro los Juegos Olímpicos de Alberto Ginés y el subcampeonato del mundo para Erik Noya.

Daniel Osanz: Ser considerado el mejor deportista en un año marcado por la pandemia es un orgullo. He recibido el premio con mucha ilusión y aún me cuesta creerlo. Es una motivación para seguir entrenando y, sin duda, un gran impulso para el reconocimiento del trail, un deporte con cada vez más practicantes.

¿Cómo valoráis esta última temporada y qué destacaríais especialmente?

M. L.: Muy positivamente. Los resultados han sido mucho mejores de lo que podía desear en mi primero año en las competiciones internacionales; pero destaco sobre todo que en lo personal he crecido en todos sentidos y cada día disfruto más de las competiciones.

D. O.: Estoy supercontento porque el inicio de la temporada me costó pero, con trabajo y confiando en mí, he tenido muy buenos resultados. Ha sido el primer año en el que he conseguido una medalla en un campeonato del mundo en categoría absoluta y, además, ganada en España. Además he debutado en maratón, creo que bastante bien y competido en carreras de muchísimo nivel, siempre por delante.

¿Qué os planteáis para el próximo año deportivamente?

M. L.: El año que viene ya está en marcha, estoy en pretemporada y pronto comenzarán las concentraciones. Será difícil mejorar este 2021, pero vamos a trabajar para igualarlo o incluso mejorarlo.

D. O.: Volver a los campeonatos del mundo y volver a luchar por las medallas; este año ya fuera de la categoría sub23. Voy a seguir en la distancia maratón, e intentar competir con los mejores, que es lo que más ilusión me hace y trabajar para conseguirlo.