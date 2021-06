EL mejor centro de formación logística

Zaragoza Logistics Center se ha convertido en un referente dentro y fuera de Aragón, posicionándose como el centro de formación en logística de mayor prestigio en el sur de Europa. Centro hermanado con el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), ZLC es miembro de la red SCALE Network, compuesta por 6 centros de excelencia en formación logística a escala global.

Una de las razones de ser de ZLC es preparar al talento logístico para un futuro conectado y digital. Para ello, dispone de una excelente oferta formativa.

Para ejecutivos

El Máster en Dirección de Supply Chain (MDSC), un programa a tiempo parcial, en español, es de los programas más destacados por la calidad de su contenido y porque debido a su horario parcial, permite compatibilizarse con la actividad laboral. Su duración alcanza los 9 meses y se imparte en las instalaciones del ZLC, en Zaragoza. En las lecciones se combinan la discusión de casos de negocio, juegos de simulación, conferencias y ejercicios, todo ello complementado con charlas de expertos y visitas a empresas.

Desde el MDSC se sigue reforzando la colaboración con empresas del sector a través de casos de aplicación real y todavía dispone de algunas plazas vacantes para su próxima edición que comienza en septiembre.

Número 1

NOTICIAS RELACIONADAS Estas son las claves que hay que saber antes de elegir estudios

Paralelamente, ZLC ofrece el conocido ZLOG, Master of Engineering in Logistics and Supply Chain Management número 1 en los rankings de premios académicos nacionales e internacionales. Este programa se imparte en Zaragoza en inglés, a tiempo completo durante 10 meses e incluye una estancia de 3 semanas en el MIT.

Una alternativa al ZLOG es el MIT Zaragoza Blended Master of Enginnering in Logistics and Supply Chain Management (ZLOGb), con cinco cursos online en inglés, estancia de 3 semanas en el MIT y de 4 meses en ZLC, en su campus de Zaragoza.

El prestigio de ZLC está reforzado por acuerdos como la firma del convenio con Aragón Plataforma Logística (APL), que permitirá financiar becas para alumnos y profesionales del sector logístico.

Los interesados pueden escribir a admisiones@zlc.edu.es o llamar al 976077600.

Más información en el especial Masteres y posgrados