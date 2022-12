"El mayor premio que merece el sector es el reconocimiento real de la sociedad"

Este 2022 es uno de esos años en los que el sector agrario ya no sabe que más le puede pasar. Ha tenido que soportar heladas, sequía, incendios, temperaturas asfixiantes, la guerra de Ucrania y una crisis energética que ha disparado los costes de producción hasta hacerlos inasumibles. Y ha sido en 2022 cuando se ha conocido que la nueva PAC no será ni de lejos aquella por la que apostaba Aragón.

¿Tiene ganas de que termine este complicado año?

Sí, a ver si al que viene es mejor porque en este 2022 en el sector agrario ha habido de todo y poco bueno. Es cierto que, al menos, los precios de los cereales están muy altos, como nunca antes se habían visto, pero de poco sirven unas cotizaciones tan altas si los costes de producción son tan elevados. La cosecha en general ha sido mala, incluso en el regadío, pero me quedo con la nota positiva que han dejado las comunidades de regantes que han demostrado su gran capacidad de gestión en una situación de escasez.

¿El cambio de escenario al que estamos asistiendo exige un cambio de políticas?

Es cierto que hacen falta cambios, pero no cabe pensar en cambiar de política agraria sin cambiar la PAC, que es la gran política agraria. Porque hay que tener en cuenta que cualquier medida que no esté amparada por ella o no resulte compatible vulnera los principios de la libre competencia. No se puede pensar que aquello que no resuelve la PAC lo vamos a resolver de otro modo, y no solo por una cuestión financiera y presupuestaria, que también, sino por algo más profundo, ya que no se puede intervenir en el sector agrario al margen de las directrices que marca la política comunitaria.

El nuevo año se estrena con nueva PAC. ¿Va a suponer una revolución en las ayudas?

Ya me gustaría a mí que fuese una revolución y que tuviera cambios tan profundos como algunos tratan de mostrar. Yo no los veo. Otra cosa es que alguien se hubiera hecho ilusiones de simplificación y sencillez. Tampoco cabe tener esperanzas de que sea una ayuda pública que se cobra simplemente por pensarlo. Pero no estamos ante cambios profundos, solo hay variaciones sobre el mismo tema y eso no quiere decir que no haya complicaciones, dificultades y alguna incomodidad de carácter administrativo que tenemos que abordar, pero me parece exagerado calificar de cambio en profundidad los ecorregímenes, alguno de los cuales, como la siembra directa, se llevan realizando en Aragón desde hace décadas.

Todos los sectores están pasando dificultades, pero ¿hay alguno que le preocupe especialmente?

El más preocupante es, sin duda, el ovino, que ha perdido en los últimos quince años un millón de cabezas de ganado, si bien esta regresión tiene mucho que ver con la mala aplicación de la PAC pero también con la evolución socioeconómica y sociocultural del mundo rural. Y me preocupa mucho el sector de fruta dulce. Aragón es una gran potencia productora, pero creo que el sector debería evolucionar más y más rápidamente desde el punto de vista comercial. Es momento de planteárselo muy seriamente.

¿Le preocupa la sequía?

Sí, es preocupante y nos debe de llevar a reflexionar sobre el concepto de la regulación hiperanual. Lo que tenemos que entender es que Aragón necesita embalses con una capacidad de regulación de sus reservas superiores a un año.

¿Le tranquiliza el presupuesto con el va a contar su consejería?

Después de aumentar más de 60 millones de euros no voy a decir que es un mal presupuesto, aunque creo que un consejero nunca tiene que estar satisfecho con sus cuentas, no porque no reconozca que ha habido una mejora sustancial sino porque siempre hay necesidades que no podemos cubrir, aunque creo que no esto no es solo una cuestión presupuestaria sino de enfoque de políticas.

En esas cifras hay una clara apuesta medioambiental, ¿tiene que ver con los incendios sufridos este verano?

Tiene que ver con las exigencias de la Comisión Europea. No tengo ninguna duda de que la agricultura y la ganadería deben avanzar hacia una mejor integración ambiental. Tampoco tengo duda de que hace falta más presupuesto para políticas ambientales, pero no se puede pretender hacer políticas ambientales con presupuestos de agricultura. El gran problema que tenemos en Europa es que existe el propósito de ser los campeones del medioambiente pero no hay un presupuesto.

Usted que ha participado en la entrega de premios HERALDO DEL CAMPO ¿cuál cree que es el galardón que más merece y más agradecería el sector?

Es difícil de contestar. Realmente creo que se merece un reconocimiento real, y no solo coyuntural como el que tuvo durante los momentos más duros de la pandemia, por parte de la sociedad. Un reconocimiento que se tiene que traducir en que los consumidores seamos más conscientes de que los alimentos cuestan dinero y más coherentes en cuanto a lo que exigimos y lo que pagamos. Porque exigimos la luna, pero no estamos dispuestos a pagar más allá de lo que alcanza la mano.