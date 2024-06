El liderazgo femenino, una oportunidad

La presencia de mujeres en cargos directivos es cada vez más habitual. Numerosos informes e indicadores muestran su protagonismo creciente y señalan los beneficios de su liderazgo. Sin embargo, existen todavía frenos a su ascenso profesional.

El informe de Grant Thornton ‘Mujeres en los negocios 2024: vías hacia la paridad’, señala la reducción de la presencia femenina en puestos de dirección respecto a 2023, y llama la atención sobre su lenta incorporación y falta de consolidación en estos cargos. Entre las dificultades que encuentran, las mujeres subrayan las responsabilidades familiares, la presión pública y la exigencia de comportamientos masculinos en puestos de mayor responsabilidad.

Liderazgo femenino

Las empresas familiares se muestran más capaces de incorporar y aprovechar la presencia de mujeres en puestos directivos por la mayor proximidad de sus características con las del liderazgo femenino. Así se desprende del estudio ‘Learning to be entrepreneurial: Do family firms gain more from female leadership than nonfamily firms?’ publicado en Strategic Entrepeneurship Journal (2023).

Esta tipología de empresas destaca por favorecer sentimientos de integración y pertenencia entre sus integrantes. En este sentido, el estudio señala que, desde puestos de responsabilidad, las mujeres muestran gran capacidad para extender este tipo de valores que favorecen el compromiso y la estabilidad, básicos para el desarrollo de estrategias a largo plazo, el aprendizaje y el emprendimiento.

Los datos refrendan esta impresión. Según Informa, en España la presencia de mujeres en consejos directivos no supera el 25%, mientras que alcanza el 32% en las empresas familiares, de las que constituyen el 24% de sus directivos, tal como afirma el informe ‘La empresa familiar en España’ (2023) realizado por el IEF.

Apoyo institucional

Para facilitar el acceso a puestos directivos se subraya como algo necesario la necesidad de sensibilización, desarrollo de planes de integración y apoyo desde el ámbito público.

El pasado año se aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de representación paritaria, con la que España incorpora a su ordenamiento la normativa internacional. Por su parte, el Gobierno de Aragón, además de desarrollar recursos en favor de la paridad, como el portal Igualdad en la Empresa en Aragón, firmó en 2004 un convenio de colaboración con la Asociación de Mujeres Directivas de Aragón para aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos.