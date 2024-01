El gran desafío que supone gestionar los residuos para las pymes aragonesas

Economía circular, gestión de residuos y otros desafíos a los que deben enfrentarse las pequeñas y medianas empresas durante los próximos años. Estos fueron los temas tratados en la mesa redonda ‘Las pymes ante el reto de la gestión medioambiental’, celebrada el pasado lunes en las instalaciones de la rotativa de HERALDO DE ARAGÓN.

La cita, organizada por el diario, Aragón Media Lab y Cepyme y patrocinada por PreZero España, contó con la presencia de María Martínez, directora general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón; Pilar Gómez, directora gerente de la Federación de Empresas Químicas y Plásticos de Aragón (FEQPA); María Jesús Lorente, presidenta de Cepyme Aragón; Héctor Benito, director de Proyectos y Consultoría de Carreras, y Rafael San Martín, director comercial de Negocio Industrial de PreZero España. El periodista Nicolás López fue el moderador del acto.

La escasez de recursos y el deterioro ambiental que sufre el planeta han hecho que la sostenibilidad sea uno de los ejes principales para cualquier empresa. Caminar hacia una economía circular es fundamental para la supervivencia. Esto, unido a la entrada en vigor de la Ley 7/2022 y al Real Decreto 553/2020, convierten la gestión de residuos en un proceso que implica tiempo, planificación y conocimientos técnicos y legales. Ante esta realidad, PreZero ha lanzado ‘Contenedor Online’, una plataforma pionera en España y 100% ‘online’ para facilitar a pequeñas y medianas empresas el tratamiento de sus residuos. Es un servicio respetuoso con el medio ambiente, rápido, eficiente, accesible y transparente.

La plataforma de gestión de residuos de PreZero para pequeñas y medianas empresas es 100% ‘online’, rápida, accesible y transparente

En cinco sencillos pasos, el usuario puede alquilar un contenedor, indicando el tipo de residuo, la fecha de entrega y recogida y la periodicidad del servicio que desea. De 24 a 48 horas tras solicitarse en la web, PreZero garantiza que se pueda realizar todo el proceso. Asimismo, el cliente dispone, en tiempo real, de la información relacionada con contratos, albaranes y documentos de identificación. Esta solución promueve la circularidad de las empresas, dando a los residuos de las pymes una segunda vida y facilitándoles a estas los trámites que supone gestionarlos.

Facilitar el camino

Todos los participantes de la mesa redonda coincidieron en la complejidad del marco legislativo que las empresas se ven obligadas a cumplir y en que se hace necesario dar a conocer la normativa y simplificar los trámites para facilitar a las pymes esta transición.

"Estas normativas están hechas pensando en las grandes empresas, pero la realidad de España es otra. No todas las empresas, ni por tamaño ni por situación, están en las mismas condiciones de poder acceder a este tipo de gestión de residuos. El 99% de las empresas de Aragón tienen menos de nueve trabajadores y no disponen de recursos para poder cumplir con las exigencias del actual marco normativo", afirmó María Jesús Lorente. "Afectan a las materias primas, la producción, el almacenaje y el transporte; pilares que inciden directamente en la economía de las empresas. Además, al ser normas de ámbito nacional pero con control autonómico, muchas pymes que operan en diferentes comunidades tienen que trabajar por tres", añadió Héctor Benito. La directora general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón, por su parte, reconoció el desafío que supone para las empresas, especialmente las pequeñas, adaptarse al cumplimiento de la normativa, pero resaltó que "todas las informaciones que nos llegan desde la Unión Europea nos marcan como objetivo el residuo cero", y que aunque lograr no llevar nada a vertedero puede parecer utópico, "debemos caminar en esa dirección".

El moderador y los ponentes durante la mesa redonda dedicada al reto de las pymes ante la gestión de residuos. ARANZAZU NAVARRO

Dada la complejidad de la normativa que las pymes deben cumplir, el primer paso es que entiendan la ley y estén concienciadas con la importancia de atender esos requerimientos, imprescindibles tanto para salvar el planeta como para seguir siendo competitivas. PreZero trata precisamente de ayudar a las pymes en esta materia, acompañándolas y ofreciéndoles sus recursos. "Para poder tratar tus residuos, necesitas cumplir con una serie de documentos para estar en regla, ya sea para certificarte o por si viene una inspección. Esto requiere tiempo, recursos y conocimientos técnicos específicos que muchas pymes no tienen. Por eso, necesitan a alguien que les ayude y que se lo ponga fácil. Es fundamental, además de que todo esté digitalizado y puedan acceder a la documentación necesaria de manera sencilla, que alguien les acompañe, les guíe y resuelva sus dudas", explicó San Martín.

Simplificar los trámites burocráticos fue otro de los puntos que reivindicaron tanto Cepyme como FEQPA. "No puede ser que se pierdan oportunidades de negocio o se cierren empresas porque tarden mucho en concederte una autorización. Tiene que haber un equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la económica", resaltó Pilar Gómez. Lorente hizo alusión a la figura de la declaración responsable como medio para disminuir las barreras administrativas y dejar de "poner más palos en la rueda". Sin embargo, María Martínez quiso remarcar que el problema de dejar que una compañía comience su actividad sin comprobar ciertos requisitos es que "el riesgo medioambiental es enorme, y cualquier daño ecológico que se produzca supone un impacto tremendo", y puso sobre la mesa la posibilidad de estudiar una mayor implicación por parte de las compañías aseguradoras como medio para agilizar tiempos.

Todos los ponentes de la mesa redonda coincidieron en la complejidad de la normativa y la necesidad de agilizar trámites

La innovación, la digitalización y una mayor comunicación se presentaron también como posibles soluciones a los retos medioambientales que se plantean. Para Rafael San Martín, "las pymes representan una parte muy relevante del tejido industrial español, pero cuentan con unos recursos limitados", por lo que necesitan que "se digitalicen los procesos administrativos para que todo sea más sencillo y se haga de manera eficiente". "Además, la digitalización nos permite saber la cantidad de residuos que llevamos a vertedero y lo que valorizamos, ofreciéndonos un diagnóstico completo de la situación y una información muy valiosa para tomar buenas decisiones", añadió María Martínez. "La innovación en todos los procesos también es clave –incidió Pilar Gómez–. Pero hay que tener en cuenta que eso implica una gran inversión y un proceso de adaptación".

Como punto optimista de la velada, varios de los ponentes remarcaron que esta situación, si se gestiona de manera inteligente, puede convertirse en una oportunidad para las empresas y para Aragón. El auge de compañías especializadas en gestión de residuos, la innovación, la digitalización, la neutralidad en carbono y saber comunicar todo lo que las empresas están haciendo por el planeta puede convertir a estos agentes en entidades más competitivas.

Rafael San Martín

Director comercial de Negocio Industrial PreZero España "Gestionar los residuos requiere tiempo, recursos y conocimientos técnicos que muchas pymes no tienen, por lo que necesitan a alguien que les asesore y acompañe" * María Martínez

Dir. general de Calidad Ambiental del Gobierno de Aragón "Conseguir ese objetivo de residuos cero que nos marcan desde Europa puede parecer utópico, pero debemos caminar juntos hacia esa dirección" * María Jesús lorente

Presidenta de Cepyme Zaragoza "No todas las empresas, ni por tamaño ni por situación, se encuentran en las mismas condiciones para poder acceder a este tipo de gestión de residuos" * Héctor Benito Serón

Director de Proyectos y Consultoría Carreras "Al ser normas de ámbito nacional pero con control autonómico, muchas pymes que operan en diferentes comunidades tienen que trabajar por tres" * Pilar Gómez

Directora gerente de FEQPA "No puede perderse una oportunidad de negocio porque tarde la autorización. Tiene que haber un equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y la económica" *

Grupo PreZero

Con la sostenibilidad por bandera, PreZero acompaña a empresas y entidades públicas en la transición hacia una economía circular, ofreciendo soluciones innovadoras para la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

En un mundo con recursos naturales finitos, la compañía es consciente de que el actual modelo de producción lineal está llamado a dar paso hacia un nuevo paradigma, donde el crecimiento económico vaya de la mano de una fuerte ética social y medioambiental. Este proveedor internacional de servicios medioambientales está presente en once países, entre los que se encuentran España, Portugal, Alemania, Bélgica, Italia o Estados Unidos, entre otros.