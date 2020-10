El esfuerzo como base para alcanzar la meta

Ana Azcona Carbó nació hace 42 años en Zaragoza, en el seno de una familia que, desde su más tierna infancia, apostó por su formación, eligiendo centros educativos donde aprendió la importancia del trabajo bien hecho, el valor de la responsabilidad y las ventajas que acarrea una buena capacidad de reflexión y de autocrítica.

Con estos juncos bien consolidados, Ana se matriculó en la Facultad de Medicina, aunque no había ningún antecedente familiar en esta rama, y tras realizar el examen MIR, eligió la especialidad de Medicina del Trabajo, donde ha desempeñado diferentes puestos, en empresas públicas y privadas. "Y todo esto ha sido posible gracias al apoyo familiar. Me casé y tuve dos hijos. Y tras las dos bajas por maternidad, he mantenido los mismos horarios y condiciones laborales, porque he podido organizarlo con mi marido, con ayuda de terceras personas, y porque necesito estar trabajando para desarrollarme como persona", indica.

Cuando estaba trabajando en la Administración pública, la llamaron para realizar una entrevista en FCC y, desde 2019, es responsable de un equipo de cinco personas, que constituye el servicio médico de FCC Aragón y La Rioja. "Me considero una privilegiada porque, además de poder desarrollar mi profesión, ocupo un puesto de responsabilidad dentro de una empresa privada. Desde FCC recibo la valoración y respaldo por mi trabajo y esfuerzo diario. Tanto mis compañeros del Servicio Médico, como los de dirección, o los servicios centrales de Madrid somos todos uno. Hay respeto y valoración recíprocos", explica.

Red aragonesa

Su trabajo es muy intenso y variado ya que, en 2015 se concedió a FCC Medioambiente la certificación AENOR de Modelo de Empresa Saludable, y también pertenece a la Red Aragonesa de Empresas Saludables desde 2018, "por lo que la parte sanitaria de esta área, la llevamos también desde el servicio médico: realizamos campañas para deshabituación del tabaco y otras adicciones; realizamos y organizamos diferentes acciones formativas para la plantilla y también ponemos en marcha la campaña anual de gripe", apunta Ana, quien recuerda que este año, además, como consecuencia de la covid-19, tienen nuevas tareas sobreañadidas.

Ella está muy orgullosa de ver como en su empresa, que originariamente contaba con muchos más trabajadores varones, se han ido incorporando mujeres en todas sus áreas y cree que "dentro de unos años, los puestos de responsabilidad ocupados por mujeres, estarán ya normalizados y las personas podrán llegar a ellos por sus perfiles y sin techo de crista", concluye.

