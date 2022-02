El coche eléctrico no es la única alternativa

Ir al trabajo, a comprar o a recoger a los niños al colegio son situaciones cotidianas que requieren realizar desplazamientos por la ciudad y, en muchos casos, recurrir a un medio de transporte. Esta circunstancia no tiene por qué estar reñida con la protección del medioambiente, especialmente si se opta por no usar el coche particular, la elección más contaminante, además de suponer un importante desembolso económico para el usuario.

El cambio en el modelo de vida ha hecho que hayan surgido alternativas al coche como vehículo privado. Todas ellas forman parte de una nueva movilidad sostenible, que no solo debe ser respetuosa con el medioambiente, sino que es necesario que sea segura, saludable, accesible y eficiente para que responda de forma positiva a las demandas de una ciudadanía preocupada por las generaciones futuras y por los recursos con los que va a poder contar.

Ante esta coyuntura, el transporte se ha convertido en las ciudades en una herramienta más para luchar contra el cambio climático y sus efectos nocivos para el planeta. Las personas dejan el coche en casa y se decantan por alternativas más sostenibles como la bicicleta o los patinetes, pero también por utilizar el transporte colectivo de viajeros, un medio que se ha adaptado a los actuales requirimientos ecológicos.

Autobús verde

El transporte colectivo por excelencia es el autobús. Muchas son las personas que se agolpan en las horas punta en las paradas para cogerlo y que les lleve a sus quehaceres diarios. Con el paso de los años y la mejora de la tecnología, la flota se ha ido adaptando a las nuevas circunstancias sociales. A los avisos sonoros y luminosos que los hacen más accesibles para personas con discapacidad visual o auditiva, se han sumado la eliminación de las escaleras o la implantación de sensores que redundan en la seguridad tanto del conductor como de los viajeros.

Especial énfasis se hace en que el autobús sea respetuoso con el medioambiente y en esto están en la actualidad las empresas concesionarias. Además de poner sensores en los vehículos antiguos con el objetivo de medir los gases que emiten a la atmósfera, se han planteado una estrategia de renovación que prioriza la adquisición de autobuses eléctricos o híbridos para que los traslados por la ciudad tengan en cuenta dejar un planeta mejor a las generaciones venideras.