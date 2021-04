La tienda de indumentaria aragonesa El Bancal se jubila por todo lo alto

Cuando se trata de indumentaria aragonesa, hay una serie de normas que conviene tener en cuenta para vestirse de manera correcta y llevar el traje homenajeando a nuestros antepasados. Si hay un lugar donde conocen bien estas normas es en El Bancal, tienda taller de indumentaria aragonesa que lleva más de tres décadas confeccionando con rigor los trajes que cientos de aragoneses han lucido -y lucirán, cuando la ocasión lo permita- durante la Ofrenda de Flores, el Rosario de Cristal, el día de la Faldeta en Fraga o el del Traje Típico Ansotano, además de festivales de jota y otras fechas y fiestas populares repartidas por todo Aragón y que también invitan a lucir los trajes regionales.

Al frente de este establecimiento está Miguel Ángel Lahoz, quien, en el año que va a celebrar su jubilación, resume así la esencia de su negocio: "Hace 34 años que abrimos el taller. Fue el primero en el que la gente podía encontrar todo lo referente a indumentaria aragonesa, tanto en confección como en consejos de vestimenta", explica Lahoz. "Nuestra intención siempre ha sido recuperar la indumentaria tradicional de todas las comarcas aragonesas basándonos en modelos antiguos, en imágenes de archivos y grabados, en pinturas… Y a partir de ahí, reproducir los tejidos y las prendas para que los trajes sean tal y como eran en los siglos XVIII y XIX".

el bancal Calle San Andrés, 4, 50001 Zaragoza 976 39 17 71 Es necesario pedir cita previa www.elbancalindumentariaaragonesa.es

Sobre cómo les afectó la pandemia, el gerente de esta tienda apunta que, como en el resto de comercios, ha sido un año especialmente duro. "Es cierto que hubo un bajón de trabajo, al no haber ofrenda, ni festivales de jota ni fiestas en los pueblos, la gente no ha tenido necesidad de comprar, pero hemos ido vendiendo poco a poco”. A pesar de ello, “el negocio sigue adelante” y, por ello, para que los aragoneses no pierdan la ilusión en lucir sus mejores galas cuando la ocasión lo permita, todos los que se acerquen a la tienda durante el mes de mayo obtendrán un 20% de descuento en la confección de sus trajes regionales. “Más adelante, en verano, habrá nuevas ofertas”, apunta el gerente de la tienda, que recuerda también que es necesario pedir cita previa para cumplir con todas las medidas de seguridad.