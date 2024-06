«El auditor interno contribuye a robustecer la compañía en su globalidad»

Confianza en que las cosas que se están haciendo en la empresa se hagan bien es lo que ofrecen los auditores internos a las compañías, también a las familiares. El Instituto de Auditores Internos de España, consciente de la importancia que tiene la función para la sostenibilidad de la mediana empresa familiar, ha iniciado una campaña de la mano de su directora general, Gabriela González-Valldés, para dar a conocer el crucial papel de estos profesionales.

"El auditor interno, al tener una visión trasversal de la compañía, es un asesor de valor que aporta confianza y confort a la propiedad o al consejo de administración"

¿Qué áreas o departamentos de las empresas son los más beneficiados por esta presencia?Todas las áreas y departamentos. El auditor interno busca robustecer la compañía en su globalidad, no por áreas específicas; afianza la estructura completa. Pero esto no lo hace solo, sino que necesita de la colaboración y trabajo conjunto con el resto de departamentos que aprovechan su experiencia y visión global para definir riesgos, anticiparlos y establecer sistemas que los minimicen. Este sistema colaborativo es el que proporciona tranquilidad y confianza no solo a la alta dirección, a la propiedad o al consejo de administración, también a todos los grupos de interés relacionados con la empresa, como entidades financieras, administraciones, etc.