El afán de superación, la pasión y el esfuerzo, fundamentales para perdurar en el tiempo

Esfuerzo, pasión y sacrificio. Son las claves del éxito para que un proyecto triunfe y perdure en el tiempo. Así lo transmitieron los ponentes de la segunda mesa redonda celebrada ayer en el acto de empresas familiares, un encuentro organizado por HERALDO DE ARAGÓN y Fundación Ibercaja.

El Palacio de Larrinaga fue el marco perfecto para escuchar las palabras de Javier Grasa, director general de Coviar; Jesús Morte, presidente del Grupo Parque de Atracciones; Alberto Sainz, presidente de Anagan; y Sergio Samper, CEO de Grupo Jorge. Bajo la moderación de Teresa Fernández, directora de Banca de Empresas de Ibercaja, los cuatro intervinientes contaron su experiencia a un auditorio expectante en una distendida charla titulada ‘Empresas con solera’.

Historia

Símbolo de diversión de todos los aragoneses, el parque de atracciones de Zaragoza abrió sus puertas en 1974. Desde entonces, han cambiado muchas cosas, pero su esencia se ha mantenido intacta. "Tengo el honor de poder dedicarme a hacer feliz a la gente. Cumplimos 50 años y la verdad es que lo único que no ha cambiado soy yo", señaló Jesús Morte entre risas. "En esos momentos, solamente Madrid y Barcelona tenían parques de atracciones –incidió–. Si no hubiese sido una empresa familiar, no me hubiese metido en este proyecto, porque un lugar de estas características requiere una inversión monstruosa y no siempre es rentable".

Líderes en el sector de la seguridad privada, Coviar celebra su 40 aniversario prestando servicios de calidad a empresas de diferentes ámbitos. "Se podría decir que nacimos con un pan debajo del brazo. Salir al mercado con unos clientes como HERALDO o Grupo Campo Ebro es hacerlo a lo grande. Poco a poco, fuimos creciendo", afirma Javier Grasa, su director general. El año 92 se produjo un punto de inflexión, ya que salió la primera legislación en seguridad privada de España. "Debido a los exigentes requisitos marcados, más del 30% de las empresas del sector se vieron obligadas a cerrar. Nosotros tuvimos que dar el paso de saltar al panorama nacional", explicó. Diversificaron su actividad y comenzaron a asumir proyectos más grandes. Fueron una de las empresas que prestaron servicios de seguridad en las Olimpiadas del 92, el Ministerio del Interior les seleccionó para proteger a algunas de las personas amenazadas por ETA y han llevado de protegidos a famosos como Kevin Costner o Claudia Schiffer.

Después le tocó el turno a Alberto Sainz, presidente de Anagan, la correduría más grande de Aragón. Con tan solo 19 años, comenzó a trabajar vendiendo seguros puerta a puerta para apoyar a la economía familiar. Mientras, se seguía formando para lograr un futuro mejor. "Me di cuenta de que había muchas posibilidades de trabajo en el sector primario y agroalimentario y esa fue la chispa que lo inició todo", aseguró Alberto Sainz. "A día de hoy, somos líderes en España en estos sectores, tenemos a más de 200 trabajadores por todo el país, 25 oficinas, una sede central de 1.300 metros cuadrados y ofrecemos servicios a particulares y empresas de diversos ámbitos", añadió.

Por último, intervino Sergio Samper, CEO de Grupo Jorge, uno de los mayores grupos cárnicos de España, con presencia en el sector porcino desde hace 75 años a nivel regional, nacional e internacional. "Cuando empezaron, mi padre y mi abuelo eran básicamente comerciantes, especialmente de cerdos vivos. Posteriormente, empezó la etapa más industrial de la compañía, con la incorporación de mis hermanos y mía para, finalmente, tener una empresa focalizada en la exportación –resaltó–. Si hay algo que ha permanecido inalterable durante todo este tiempo es nuestra unión, porque podemos acertar o equivocarnos, pero siempre lo hacemos en familia".

Claves del éxito

Los cuatro coincidieron en situar la pasión, el trabajo, el afán de superación y el sacrificio como claves para el éxito de una empresa familiar.

Jesús Morte señaló que estar al frente de un negocio "implica muchos sacrificios" y que, durante años, su mujer tuvo que "quedarse sola con los niños porque yo estaba siempre trabajando". Alberto Sainz también remarcó la necesidad de "trabajar 24/7 y de rodearte de un equipo humano excelente". Sergio Samper, por su parte, puso sobre la mesa "la importancia del diálogo y el convencimiento en las decisiones que se toman, especialmente en una empresa familiar". Javier Grasa remató el broche final recordando que "el alma de una compañía es el personal que cada día va a trabajar y da lo mejor de sí mismo para que la empresa salga adelante".