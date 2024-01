Dónde estudiar marketing en Zaragoza para conseguir el trabajo de tus sueños

Patricia África Bergua, alumna de quinto curso



“Este año termino el doble grado en Marketing y Negocios Digitales. Uno de los aspectos que más valoro es el profesorado, que siempre nos han dado sus clases desde su propio conocimiento personal y profesional. A lo largo de mis estudios, no solo he aprendido el temario, sino otras ‘soft skills’ que han facilitado mi desarrollo profesional, como trabajo en equipo, habilidades organizativas o comunicación. Aunque aún no he terminado mis estudios, estoy ya con un contrato de trabajo en Bergner, una empresa especializada en menaje de cocina desde donde realizo tareas de marketing desde mayo del año pasado”.