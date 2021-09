"Desde pequeño, de Goya me fascina su faceta de ilustrador en los grabados"

David Guirao se ha enfrentado al reto de interpretar el retrato de Fernando VII, un personaje al que considera "muy oscuro" y, por eso, después de buscar información del monarca y ver que no le gustaba nada de su biografía, "decidí dibujarlo como un monstruo. Y siguiendo los dibujos de los grabados de Goya, también quise reflejar algo de ese legado tan triste que dejó el monarca absolutista".

A la izda, la obra original 'Fernando VII'. A la derecha, la reinterpretación de la obra de David Guirao. H.A.

Guirao siempre ha sido un admirador de Goya, a quien califica como un "pintor fabuloso", del que admira su pincelada, "y, sobre todo, me fascina, desde que yo era muy pequeño, su faceta de ilustrador en los grabados".

En un principio, su intención era solo pintar con rotuladores, pero debido al tiempo tan ajustado que tenía para realizar la obra, cambió de técnica y optó por su plan B, que consistió en utilizar acrílicos. "La iniciativa ha sido muy guapa, he descubierto el trabajo de otros compañeros y me ha parecido fantástico. Las personas que nos visitaron fueron muy amables y eso estimulaba bastante, aunque debo reconocer que temí no acabarlo a tiempo", concluye.

Fernando VII

De tamaño natural y cuerpo entero, el rey Fernando, que en esa fecha aún no había mostrado sus designios políticos y su voluntad absolutista, viste de negro con medias blancas y algún toque dorado. Goya puso mucho cuidado en la ejecución de los detalles, con un tratamiento magistral de la incidencia de la luz. Sobre una mesa, de forma convencional, la corona sale de la penumbra. El rostro del monarca refleja, como sucede siempre en los penetrantes retratos del genio aragonés, algo más que los meros rasgos físicos de la persona representada. Pintado en 1815, está en el Museo de Zaragoza.

* David Guirao David Guirao (Zaragoza, 1973) lleva 20 años dedicado profesionalmente al mundo de la ilustración. Ha creado material gráfico para carteles, murales, juegos educativos, cortos de animación, ‘storyboards’ e incluso fallas, pero donde más disfruta dibujando es en el mundo de los libros. Ha ilustrado numerosas obras clásicas como ‘Leyendas’, ‘El Quijote’, ‘La Celestina’ o ‘El Lazarillo de Tormes’. También ha ilustrado libros para autores contemporáneos como ‘Fábulas’ de Magdalena Lasala; ‘Jardín de Ulises’ con Soledad Puértolas; ‘El abrazo del árbol’ junto a Ana Alcolea; ‘El libro de las narices’, escrito por Pepe Serrano; o ‘San Jorge y el dragón’ de Daniel Nesquens. Suyas son las ilustraciones del corto animado ‘Me llaman Goya’ que la Fundación Goya en Aragón ha presentado con motivo del 275 aniversario del nacimiento del pintor aragonés de quien Guirao considera que "fue brillante en todos los formatos: en lienzo, grabados, pintura al fresco... Me gusta pensar en él como en un genuino artista multimedia".

