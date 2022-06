Cultura 'online', estrategias y recursos económicos, las claves de la digitalización 4.0

En los últimos años, en el sector industrial es habitual escuchar conceptos como big data, inteligencia artificial o fabricación aditiva. La industria 4.0 ya está aquí y con ella nos referimos a la digitalización de procesos que se están llevando a cabo dentro del sector industrial gracias a la implementación de las nuevas tecnologías, que conllevan un cambio importante en los procesos productivos, tanto en rapidez como en eficiencia y resultados económicos.

Conscientes de esta importancia, HERALDO DE ARAGÓN organizó ayer un encuentro digital que, bajo el título ‘La digitalización en la Industria. 4.0’, abordó cuestiones tan importantes como la cultura digital, las estrategias que deben seguir las empresas para avanzar en la senda de la digitalización, las ayudas que existen (fondos Next Generation o el Kit Digital), y los medios económicos necesarios para poder implementar estas tecnologías y contar con los mejores profesionales para hacerlo.

Una cita informativa moderada por Luis Humberto Menéndez, redactor jefe de Economía de HERALDO DE ARAGÓN, que contó con la presencia de Alejandro Segué, Divisional Operations Digitalization Manager de Atlas Copco, patrocinador del acto; José Pascual Guiu, Chief Information Officer de Celulosa Fabril (CEFA); Alfonso Torrome, Director del área de Industria 4.0 de Golive; y Narciso Samaniego, Director del Área de Competitividad de Cámara de Comercio.

Todos ellos coincidieron en que la industria 4.0 ya no es solo un concepto, sino una realidad que afecta a las grandes empresas y también las pymes, que tienen que subirse a esta senda si quieren seguir avanzando en un mercado cada vez "más competitivo y globalizado", y que para ello cuenta con ayudas económicas que les permitirán avanzar.

Para lograrlo, hay que buscar las herramientas más adecuadas, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también de gestión y formación del personal, una reconversión en toda regla para lograr los mejores rendimientos.

"La tecnología es muy importante en el mundo de la Industria 4.0, pero, en este terreno, sobre todo es importante un buen proceso y una cultura digital que permita avanzar", explicó Alejandro Segué, de Atlas Copco, quien aseguró que la innovación forma parte del ADN de esta empresa aragonesa. "Puedes emplear la última tecnología, la más vistosa, pero sino tienes una base solida en el proceso no sirve de nada, por eso hay que replantearse muchas cosas", recalcó.

Una opinión compartida por el representante de CEFA, Pascual Guiu, quien ahondó en la importancia de la anticipación para cubrir las demandas de un mercado cada vez más competitivo y exigente. "Siempre hay que un paso por delante, preparando las cosas previamente antes de entrar en la fase productiva. En el caso de CEFA, el proceso de digitalización nos ha permitido aplicar nuevas tecnologías en la fábrica, que es donde nos hacía falta, para poder optimizar los procesos. El incluir esta tecnología hace que seamos más precisos, y evolucionemos y nos adaptemos de manera más rápida a los cambios que hemos sufrido en los últimos años", afirmó.

Tecnología que sirve para anticiparse a las necesidades reales de los clientes, en un mercado cada día más global en el que todos deben remar en la misma dirección si no quieren descolgarse.

Revolución industrial

En este sentido, Narciso Samaniego, de Cámara de Comercio, insistió en que la "cuarta revolución industrial afecta a todas las industrias. Por eso, a las pymes les facilitamos todo lo necesario (asesoramiento, información sobre ayudas económicas) para avanzar en el proceso de digitalización, para que se abran a una mentalidad más innovadora. Hay que saber utilizar la tecnología y eso se consigue con la formación y también abordando una correcta estrategia de digitalización, que no consiste solo en adaptar la tecnología, sino en tener claro un plan de desarrollo dentro de su sector, para poner en marcha la estrategia correcta, porque, sin ella, la tecnología les va a sobrepasar y no van a ser inversiones rentables".

Para ello, muchas empresas que no cuentan con departamentos específicos en esta materia, recurren al asesoramiento de entidades como la propia Cámara de Comercio o asesorías privadas, de la talla de Golive, donde cuentan con las herramientas necesarias para acompañar en este proceso digitalizador que condicionará su presente, pero sobre todo su futuro.

"Hace falta gestionar la información para poder evaluar los objetivos y actuar con el fin de mejorar el nivel de eficiencia"

"Muchas empresas ya tienen sistemas de gestión y la digitalización está implementada en diferentes niveles, pero es fundamental que exista una intercomunicación entre todos los componentes de la empresa. Los datos que nos dan las máquinas nos permiten tener información en tiempo real, pero hace falta gestionar la información para poder evaluar los objetivos y actuar con el fin de mejorar el nivel de eficiencia", indica Alfonso Torrome, de Golive.

Y en este caso es necesario buscar proveedores que en su portfolio cuenten con casos de éxito en sectores similares. Buscar propuestas que además de garantizar mejoras económicas ofrezcan confianza en el avance hacia la industria 4.0.

Confianza

Confianza. Esta fue una de las palabras más repetidas a la hora de abordar la inmersión o consolidación de las empresas, grandes y pequeñas, en el universo digital. La otra fue formación y profesionalización, el gran talón de Aquiles de un sector donde los expertos cualificados son altamente valorados y donde la fuga de cerebros de unas empresas a otras está a la orden del día, igual que la globalización, que hace que se recurra a profesionales de otros rincones del mundo, sobre todo Sudamérica e India, por falta de recursos.

Los asistentes a este desayuno digital coincidieron en las dificultades que encuentran las empresas para contar en su plantilla con técnicos cualificados que cubran las necesidades del sector. "En ocasiones supone para nosotros un gran reto poder encontrar proveedores para acometer pequeños proyectos, microproyectos que, si funcionan, nos permiten ir escalando en nuestras industrias. La falta de personal cualificado es un serio problema", matiza Alejandro Segué, de Atlas Copco.

"La falta de personal cualificado es un serio problema"

Y para solucionarlo, José Pascual Guiu, de CEFA, recalcó la necesidad de formar a los más jóvenes en materias digitales y de programación tecnológica desde su etapa educativa y que, igual que se enseñan matemáticas o lengua, podría ahondarse en estas asignaturas. "Formación desde las etapas más jóvenes, pero también reconversión de profesionales altamente cualificados, con una experiencia muy dilatada. Hay que apostar por la formación continua en determinados puestos", recalcó. De esta manera, se podría hacer frente a un problema que frena a muchas empresas, ya que no encuentran técnicos con el perfil que ellos demandan: un empleado 4.0 flexible, innovador, reconvertible y que esté convencido de que «la tecnología no ha venido para despedir a las personas, no quita empleos, si no que genera otros de mayor cualificación, mucho mejores, en algunos casos», afirmaron los asistentes.

Ayudas

A lo largo de la charla también se abordó el tema de las ayudas y apoyos económicos, como los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) y los fondos Next Generation para consolidar la industria 4.0 ya que su objetivo es impulsar grandes iniciativas que contribuyan a la transformación de la economía nacional.

"Es importante que estas ayudas no sean un freno, de ahí la necesidad de cambiar el modelo de subvenciones, porque, a veces es limitante"

En este sentido, hubo disparidad de criterios, ya que mientras desde la Cámara de Comercio se insistió en la "importancia" de estas ayudas para impulsar iniciativas digitalizadoras, tanto a la hora de poner en marcha procesos productivos como de formación de personal, desde CEFA, José Pascual Guiu, indicó que algunas de estas ayudas "han llegado un poco tarde y deberían tener carácter retroactivo", sobre todo porque, en ocasiones, el esperar a recibir una subvención o no frena la decisión de avanzar en el proyecto digitalizador que la empresa tenía en mente. "Es importante que estas ayudas no sean un freno, de ahí la necesidad de cambiar el modelo de subvenciones, porque, a veces, es limitante", afirmó.

En esta línea, Alfonso Torrome, de Golive, recalcó la necesidad de que dentro del avance hacia la industria 4.0 lo importante es ofrecerle a los clientes «las mejores opciones y acompañarles en el proceso digitalizador, ayudándoles a detectar sus necesidades".

Finalmente, otro de los aspectos que se puso encima de la mesa fue el tema del secreto industrial y la confidencialidad de las empresas, En este sentido, Samaniego insistió en que se está produciendo una "democratización de los avances tecnológicos", hasta el punto de que, en muchos casos, todo el mundo tiene acceso a este terreno, ya que se está apostando por una innovación abierta, que beneficia a todos". Opinión compartida con el resto de los asistentes, que coincidieron en que ahora las tecnologías se comparten, son públicas y los contenidos ya no son secretos.

Y en esta igualdad de condiciones, el moderador del encuentro quiso saber ¿qué es lo que diferencia a unas empresas de otras en materia de digitalización?. "La diferencia fundamental está en la implementación de los procesos, en saber sacarle el máximo partido a las herramientas de digitalización y a los medios humanos con los que contamos", apuntó José Pascual Guiu.

Los asistentes señalaron que no hay que saber solo con qué medios se puede contar, sino saber utilizarlos, usar los datos correctamente y buscar la eficiencia. Y hacerlo, de la mano de profesionales familiarizados con este sector, que saben hacia donde encaminar los pasos para conseguir triunfar en la industria 4.0.

1 Alejandro Segué, Divisional Operations Digitalization Manager de Atlas Copco "En muchas ocasiones, supone para nosotros un gran reto poder encontrar proveedores para acometer pequeños proyectos digitalizadores, microproyectos que, si funcionan, nos permiten ir escalando en nuestras industrias. La falta de personal cualificado es, en la actualidad, un serio problema".

2 Narciso Samaniego,

Director del Área de Competitividad de Cámara de Comercio "En estos momentos podemos hablar de que estamos en una etapa de democratización de los avances tecnológicos, hasta el punto de que, en muchos casos, todo el mundo tiene acceso a este terreno, ya que se está apostando por una innovación abierta, que nos beneficia a todos".

3 José Pascual Guiu,

Chief Information Officer de Celulosa Fabril (CEFA) "Es necesario formar a los más jóvenes en materias digitales y de programación tecnológica desde su etapa educativa, pero también reconvertir a los profesionales altamente cualificados, con una experiencia muy dilatada en su empresa. Hay que apostar por la formación continua en determinados puestos".

4 Alfonso Torrome,

Director del área de Industria 4.0 de Golive "Dentro del avance hacia la Industria 4.0 lo importante es ofrecerle a los clientes las mejores opciones y acompañarles en el proceso digitalizados, ayudándoles a detectar sus necesidades... Hay que guiarles en este proceso para que sepan aprovechar la enorme cantidad de datos que reciben en sus empresas".