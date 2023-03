¿Sabían que poseer una buena salud cerebral es la clave para envejecer de manera saludable y seguir manteniendo intactas las habilidades cognitivas? Recientes investigaciones apuntan que cuando no oímos bien, nuestro cerebro envejece entre un 30% y un 40% más rápido que el de las personas que no padecen pérdida de audición. Esta es precisamente la premisa de Audicost, el nuevo centro auditivo que acaba de abrir en Zaragoza. Su idea es no solo ayudar a sus pacientes a superar esa pérdida auditiva, sino acompañarles en el proceso para que no afecte a ninguna otra área de su vida.

“Memoria, lenguaje y pensamiento se desarrollan y se mantienen activas gracias al oído -incide Eva Cidraque, audioprotesista de Audicost-. De ahí que sea tan importante cuidar la salud auditiva para mantener la salud cerebral. Las prisas, compromisos y asuntos diversos hacen que no prestemos la suficiente atención a la pérdida auditiva”.

Las pequeñas pérdidas de audición requieren ser corregidas lo antes posible para que nuestro cerebro no sufra deterioros. “Si tenemos una sordera leve, nuestro cerebro empieza a vaciar parte del registro de esos sonidos suaves que tanto tiempo tardó en aprender, como el sonido del papel, de un ventilador o de las olas. A los 6 meses, ya se ha borrado parte de esa información. El lenguaje, al tener una carga emocional mayor, tardará un poco más en empezar a deteriorarse, pero al año, ya se observan cambios en este sentido”, explica Cidraque.

"Es fundamental cuidar la salud auditiva para mantener la salud cerebral y mantener intactas nuestras habilidades cognitivas"

La audioprotesista resalta que antes se creía que si las áreas auditivas no estaban correctamente estimuladas, se atrofiaban, pero que ahora se sabe que el cerebro hace un proceso mucho más complejo. “Se reorganiza. Vacía información auditiva para darle esa parte a otra función que estemos utilizando más, normalmente la vista”, añade.

Esta pérdida se produce de forma progresiva, tal y como explica Cidraque: “Si tardamos un año en adaptar audífonos, los sonidos cotidianos de entrada suave sonarán distorsionados de primeras, al igual que algunos sonidos de la voz. Si tardamos dos años, los sonidos cotidianos no tendrán significado y el paciente oirá solo ruido al principio. Los sonidos de la voz que incorporamos de nuevas serán difíciles de procesar y la sensación subjetiva de la voz propia habrá cambiado. A medida que añadimos un año más de espera, será un año más en el que el cerebro habrá dado esa área a otra función”.

Desde Audicost señalan que los sonidos como la ‘s’ o la ‘f’ son los primeros que a una persona con pérdida auditiva le cuesta distinguir debido a que vibran en altas frecuencias. El cerebro los omite o sustituye, lo que hace que esté todo el rato buscando la pieza de ese puzle que no encaja. En caso de notar esta pérdida, es importante ponerse lo antes posible en manos de un profesional.

Para paliar los efectos que causa la pérdida auditiva en el cerebro y mejorar nuestra memoria auditiva, los centros auditivos Audicost han creado junto a las clínicas Clic (Clínica de intervención Cognitiva y Neurociencia), el Protocolo de Excelencia Audicost. Una dotación de equipos de electromedicina de última generación permite aplicar con rigor este protocolo, además de poder llevar a cabo todas las pruebas de evaluación auditiva precisas para hacer un diagnóstico óptimo. Todo ello para conseguir el mejor tratamiento con audífonos para cada paciente.

Los centros Audicost disponen de servicio de verificación de la adaptación de audífonos a través del ajuste fonemático, que supone, según afirman, el máximo nivel de excelencia. “Este ajuste garantiza la discriminación perfecta y la estimulación máxima del cerebro, es decir, el bienestar del cerebro auditivo”, indican. Para ayudar al paciente, ofrecen la primera visita gratuita y sin compromiso, además de contar con una gama de audífonos 'premium' al mejor precio.

“Oímos con el cerebro. Poner remedio a tiempo a la pérdida auditiva disminuye el envejecimiento auditivo y por lo tanto el cerebral, y así mantener intactas nuestras habilidades cognitivas. Ponerse en manos de buenos profesionales es de vital importancia cuando se trata de temas de salud. No descuiden su audición, no descuiden su cerebro”, concluyen desde Audicost.

