Conocer para poder amar

Decía en la gala de los Premios HERALDO DEL CAMPO uno de los galardonados que no se puede amar lo que no se conoce. Se refería a esa distancia con la que el sector agrario siente a la sociedad urbana, que, cada vez más, camina en dirección contraria al medio rural. Conoce poco el impulso de un cooperativismo que comprendió hace décadas que juntos se llega más lejos y que, desde entonces, no solo ha sido palanca empresarial del negocio agrario sino que, además, se ha convertido en la piedra angular de la riqueza y el empleo del territorio en el que está situado y a cuyo calor ha podido echar raíces una población a las que esas zonas ofrecen pocas más oportunidades laborales.

No tiene la ciudad la percepción de que el big data, la inteligencia artificial, la sensorización, las imágenes satelitales... y toda una lista de innovaciones tecnológicas forman parte de los aperos habituales de los profesionales de un sector que se quitó la boina hace muchísimos más años que los que gran parte de la población imagina. Lo que conocen bien, eso sí, son todos esos argumentos que hablan de las agresiones de la actividad agrícola y ganadera al medio ambiente, pero no han pisado tierra (ni granjas) para ver cómo los cultivos crecen sin fertilizantes químicos o aprovechando al máximo cada gota presurizada que llega a sus hojas, cómo el ganado disfruta de una alimentación natural en los pastos más altos de la Comunidad, las condiciones de las automatizadas explotaciones en las que (por exigencia normativa y convencimiento profesional) viven los animales cuyas carnes llegarán a nuestros platos, los laboratorios en los que se investigan mejoras varietales y se asegura la sanidad y la calidad de las producciones que llenan la cesta de la compra...

Pero, es verdad que para aprender tiene que haber quien quiera enseñar y esa es la asignatura pendiente de un sector que también está demasiado alejado de esos ciudadanos a los que suele llamar urbanitas. Porque la distancia entre dos puntos puede ser muy larga, pero, sin duda, se acorta cuando ambos se encuentran a mitad de camino.

Quizás ya es hora de que los de la ciudad y los del campo echen a andar.