Mucho más que el sonido de los bombos y tambores

La comarca del Bajo Martín es tierra de pasión, de sonidos que rompen el silencio en Semana Santa en los pueblos de la Ruta del Tambor y el Bombo, pero también de luces que iluminan sus hogueras purificadoras a principios de año y de plazas bulliciosas en las noches de verbena.

La cultura popular en el Bajo Martín está muy vinculada a la tierra y sigue el ciclo agrario en torno a los elementos agrícolas típicamente mediterráneos: el vino, el aceite de oliva y el trigo.

Por eso, no resulta nada extraño que las primeras fiestas del año sean las hogueras que se celebran en honor de los conocidos como ‘santos capudos’, que no son otros que San Antón, San Fabián, San Sebastián, San Valero y San Blas. Hogueras que recuerdan antiguos ritos de purificación, cuyas brasas tenían una función sagrada y protectora no solo para las personas sino también para los campos, donde en primavera crecerán las cosechas.

Y es en esta estación florida cuando tiene lugar uno de los momentos que más une a los pueblos de la comarca, la Ruta del Tambor y el Bombo, durante la Semana Santa, y en la que participan activamente los vecinos de Albalate del Arzobispo, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén.

Pero la Semana Santa es mucho más que el ‘romper la hora’ y las procesiones. Es también la celebración de las Jornadas de Convivencia de la Ruta del Tambor y el Bombo, que este año han llegado ya a su 44ª edición. También es la Feria del Tambor y la Percusión Tamborixar, que se celebra en Híjar el fin de semana del Domingo de Ramos, fecha de arranque de estos días tan especiales y que incluye el concurso nacional de tambores y bombos, actuaciones musicales, pasacalles y una feria en torno a la percusión.

Tras esta semana de pasión, los pueblos de la comarca celebran, con comidas campestres, el Domingo o el Lunes de Pascua, también conocido como el ‘día de la rosca’ o ‘del pilón’ dependiendo de la localidad en la que tenga lugar la celebración. Y el broche festivo lo pone Albalate del Arzobispo con el ‘Lunes de Quasimodo’ y el ‘Domingo del Rosario’, fechas en las que los albalatinos acuden en romería al santuario de la Virgen de Arcos, que se levanta entre unos roquedales situados a unos diez kilómetros del pueblo. Se trata de unas jornadas en las que es tradicional la misa en la ermita, la bendición del pan que luego se reparte a los asistentes y la comida popular.

Fiestas tradicionales a las que hay que sumar las romerías que se suceden durante el año y que alcanzan su máximo esplendor en primavera, época en la que los vecinos acuden a los santuarios de sus pueblos para pedir y dar gracias a sus santos patrones. Romerías en las que no pueden faltar las representaciones del folclore propio de estos pueblos, que es muy rico en matices y sorprende por su cantidad y variedad.

A todas estas celebraciones hay que añadir las numerosas ferias que a lo largo del año se desarrollan en los diferentes pueblos de la comarca. Entre estos actos destaca la Feria de Santa Quiteria de Samper, el fin de semana previo al 22 de mayo, que incluye exposiciones de ganado ovino, que se complementan con equino y vacuno, y múltiples puestos donde los asistentes pueden disfrutar de una muestra del alimento estrella de Samper, su queso artesano.

Otra feria muy conocida en la zona es la de la caña musical, Arundo Donax, que se celebra en La Puebla de Híjar, cada dos años, en el mes de marzo, y que gira sobre la caña y sus propiedades para fabricar lengüetas musicales, con exposiciones, talleres, juegos infantiles y actuaciones musicales.

Otro acto de renombre es la feria íbera Sedeisken, que tiene lugar en Azaila el tercer sábado de septiembre, y que este año llega a su decimoquinta edición. Sedeisken ofrece un mercado ambientado en la cultura íbera, que permite a los visitantes disfrutar de los productos que se ofrecen en sus puestos y que intentan representar aquellos con los que se pudo comerciar en época íbera, uno de los periodos históricos de mayor esplendor de esta localidad, como así se ha demostrado al estudiar detalladamente los restos del poblado que existen en esta localidad.

La visita al Cabezo de Alcalá es una de las actividades programadas durante la celebración de la feria. De esta manera, los visitantes pueden descubrir los restos de una ciudad iberorromana, que se ha convertido en una de las huellas de esta civilización.

También por estas fechas, desde el año 2003, tiene lugar en septiembre, de manera bienal, en la cercana localidad de Albalate del Arzobispo, el Simposio Internacional de Escultura en Alabastro.

Durante varios días, vecinos y visitantes pueden disfrutar del trabajo de artistas y escultores de diferentes rincones del mundo, que plasman su buen hacer con este material tan importante y que es autóctono de la zona.

Temática rural

El calendario festivo de la comarca del Bajo Martín concluye en el mes de noviembre, con la celebración de Festifal, el Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Rural, que tiene lugar cada dos años en la vecina localidad de Urrea de Gaén. Su objetivo es, principalmente, dar a conocer otras realidades y entornos rurales distintos de rincones muy alejados de nuestro planeta.

Decenas de actos festivos, culturales, de carácter religioso o tradicional que permiten hacerse una idea de la riqueza patrimonial, etnográfica y social de esta comarca, bañada por el río Martín, que le da nombre.

Escenarios naturales

El río Martín es el eje natural de esta comarca y, a su paso, va dibujando hoces de gran interés cultural y natural, para abrirse luego al valle. Entre los lugares que bien merecen una excursión se encuentra la zona de La Romana en Azaila, las Planas de Castelnou y las atalayas de Samper-La Puebla. Algunos de estos espacios esteparios forman parte de la Red Natura 2000, junto con la salada de Azaila o el barranco de Valdermesón. Escenarios que contrastan con las estribaciones de la sierra de Arcos, mucho más húmeda y boscosa.

Las tradiciones en Albalate del Arzobispo

Diseñado por el grupo aragonés Biella Nuei, el Centro de Interpretación de la Cultura Popular de Albalate del Arzobispo, que abrió sus puertas en 1998, es un fiel reflejo de la vida y tradiciones en los pueblos de la zona. Un repaso de sus costumbres, tradiciones, fiestas y modos de vida. Dirección: calle de Mazas, 2. Teléfonos: 600 247 281 y 978 812 001.

Arte contemporáneo en Híjar

La Sala Arte Contemporaneo del Centro de Estudios del Bajo Martín de Híjar es el mejor escaparate para mostrar las últimas tendencias en materia artística. Este año, entre sus propuestas, se ha podido disfrutar de una procesión de Playmobil que recrea la Semana Santa de Híjar.

Un sonido de tambores convertido en Patrimonio de la Unesco

La Unesco ha declarado recientemente las tamborradas y el toque del tambor como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. En la Feria Tamborixar se puede conocer de primera mano el mundo del tambor y la percusión. Todos los años, la localidad de Híjar vibra, el fin de semana del Domingo de Ramos, en dos intensas jornadas llenas de actividad que son el mejor escaparate de esta tradición, seña de identidad de la comarca.

