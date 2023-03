Hugo Peñalosa: "El Molière ha sido básico en mi desarrollo humano"

¿Qué recuerdos tienes?

Cuando entré, estábamos en un chalet de la calle de Ram de Viu. Era un colegio muy pequeño, éramos un puñado de alumnos y la comunidad educativa era como una familia. Pienso en lo valientes que fueron nuestros padres, al apostar por una aventura incierta en la que creían porque les gustaba para sus hijos el modelo de educación bicultural, laica y con valores cívicos que ofrecía.

¿Tienes alguna anécdota?

Los recuerdos del jardín en la carretera de Logroño, donde se trasladó el colegio desde la calle Ram de Viu, son únicos. Al lado había otra finca con un perro guardián y a veces saltábamos la tapia a escondidas para ir a buscar la pelota, con mucha adrenalina a causa del perro y la bronca de los profesores a la vuelta si nos pillaban. Recuerdo a José, el cocinero, al que a veces íbamos a ver por la puerta trasera que daba a una cuesta, y nos daba unas ciruelas o alguna otra fruta.

¿Lo aprendido allí te ha ayudado en tu futuro?

No sólo me ha ayudado, sino que ha sido básico en mi desarrollo humano y profesional. Tanto por el dominio del francés y el inglés, que por supuesto me han abierto muchísimas posibilidades a lo largo de la vida y han sido un trampolín para la adquisición de otros idiomas, como por el espíritu crítico que nos inculcaban.

¿Sigues vinculado?

Aunque durante bastantes años estuve casi totalmente desvinculado, que sea también el colegio de mis dos hijas hizo que volviera a formar parte diaria de mi vida. Por otra parte, en 2008 nos volvimos a juntar los antiguos alumnos, y recientemente hemos creado oficialmente la asociación de antiguos alumnos de la que me ha tocado el honor de ser el primer presidente.

¿Qué le dirías a alguien que se plantea llevar a sus hijos allí?

Como padre de dos alumnas que están en Seconde (4º de ESO) y Sixième (6º de primaria), sólo puedo recomendarlo. Estoy muy satisfecho de lo que me aportó el Molière y de lo que les está aportando a mis hijas.