Un impulso al emprendimiento femenino

Nuria Julián Cardona está embarcada en un proyecto ilusionante. Tras verse obligada por circunstancias familiares a dejar la presidencia de Fademur Aragón, ha decidido abrir el Hostal Cabezo Buñuel Calanda, en el valle del Guadalope, en la Vega de Calanda. Un lugar con un foco especial en la accesibilidad y la sostenibilidad que apuesta por el turismo inclusivo y por una experiencia de descanso o teletrabajo individual o en grupo, en familia... ¿Qué ha supuesto para usted ‘Gira Mujeres’? Ha sido un antes y un después, muy gratificante, sobre todo las sinergias que se han creado. Mis compañeras han sido muy buenas y nos hemos apoyado entre nosotras. He aprendido cosas que no sabía sobre mi proyecto, como que está dentro de la agenda 2020-2030 y que en él estoy trasladando muchos de esos ODS, por ejemplo, todas las mejoras para ahorrar agua, energía o lo relativo a los puestos de trabajo, las alianzas... ¿Por qué es útil un programa como ‘Gira Mujeres’? Este programa es una ventana a aprender, que nos empodera para hacer y mirar hacia nuestro interior. Además, ayuda a ver si tu apuesta puede ser viable o no, y donde falla para así poder reconducirlo. ¿Qué les diría a las mujeres que quieren pero no se atreven a dar el paso y emprender? Yo tengo 58 años y emprendo. Cualquier edad es buena. Esta es una idea de mi padre, enamorado de este lugar. Se convirtió en un sueño incumplible por la vida, aunque llevábamos pensándolo muchos años… y ahora es el momento, mi momento. Ahora, sí toca.

Lidera el proyecto ‘Quiero Cambio’, un programa de acompañamiento para personas que quieren emprender, que ya lo hicieron o que necesitan un cambio de vida a nivel profesional y para personas en riesgo de exclusión laboral. ¿Qué ha supuesto para usted ‘Gira Mujeres’? Hace cinco años, entré en ‘Gira Mujeres’. Tuve una enfermedad y tuve que dejarlo. El año pasado no entré. Este año, lo volvi a intentar, así que ha sido un ¡por fin! Me han dado fuerzas Alma Natura y mis compañeras de ‘Gira Mujeres’. ¿Por qué es útil un programa como ‘Gira Mujeres’? Es aprendizaje, acompañamiento, colaboración, sinergias, emociones....es transformación para ti y para tu proyecto. ¿Qué les diría a las mujeres que quieren pero no se atreven a dar el paso y emprender? Lo que yo creo que tienen que hacer es quitarse miedos, descubrir su propósito, crecer, aprender, entender cómo funciona un negocio a todos los niveles, delegar, encontrar tribu y a otras emprendedoras. Emprender debe ser tu camino, debes tener mente y yo siempre digo que incluso alma. Si no lo sientes así, no lo hagas. ¿Cuáles son los siguientes pasos que va a dar? Quiero sacarlo a la luz. Buscar colaboradores y financiación. El programa ‘Quiero Cambio’ es clave para descubrir cuál es el propósito de cada persona, el emprendimiento, seguir con el emprendimiento, ayudar a personas que estén en riesgo de exclusión laboral es transformar, es hacer cambio.

Rosa Martín, creadora de ‘conArte’: "Participar en este proyecto ha hecho que me valore y tome la fuerza que necesito para emprender"

Rosa Martín desarrolla su proyecto ‘conArte’, que consiste en poner el arte al alcance de todos, sacándolo a la calle a través de bolsas de algodón orgánico, camisetas, zapatillas etc. pintadas a mano, educando en la cultura desde la infancia, en el día a día, sin que sea necesario ir a museos o galerías.

¿Qué ha supuesto para usted ‘Gira Mujeres’?

Gira Mujeres ha supuesto para mí el empuje necesario para llevar a cabo mi proyecto. Me ha dado fuerzas, ánimo y me ha acompañado para llevarlo adelante. Ha sido un refuerzo positivo.

¿Por qué es útil un programa como ‘Gira Mujeres’?

Me ha resultado muy útil sobre todo porque me ha hecho empoderarme, creerme que soy capaz. Participar en este proyecto ha hecho que me valore y tome la fuerza que necesito para emprender.

¿Qué les diría a las mujeres que quieren pero no se atreven a dar el paso y emprender?

A las mujeres que piensan en emprender pero no dan el paso, porque les da miedo o no se creen capaces, les diría que trabajen en lo que creen y les gusta. Eso es algo fundamental, disfrutar de lo que hacemos, algo clave para estar bien y tener ganas, y tarde o temprano llegará su momento.

En relación a su proyecto, ¿cuáles son los siguientes pasos que vas a dar?

Mis próximos pasos son buscar apoyo en asociaciones culturales y/o artesanales así como en instituciones regionales y seguir trabajando en lo que me apasiona: el arte.