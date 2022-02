“Solucioné mi artrosis de rodilla gracias a la Medicina Regenerativa”

La artrosis es una enfermedad degenerativa que daña el cartílago de las articulaciones. La sufren en España el 30% de personas mayores de 50 años y se dispara hasta el 55% de la población mayor de 60. Es una enfermedad muy limitante ya que se sufre dolor y una notable pérdida en la movilidad, sobre todo cuando afecta a articulaciones de carga como pueden ser la cadera y la rodilla.

Últimamente, las nuevas técnicas de Medicina Regenerativa han demostrado ser muy efectivas y seguras para tratar la artrosis. Se trata de terapias mucho menos invasivas que los tratamientos mas tradicionales ya que no precisan de cirugía ni hospitalización, evitando con ello todas las complicaciones y efectos secundarios adversos que pueden aparecer con tratamientos más convencionales. Asimismo, al estar basada esta nueva medicina en la implantación del material biológico del propio paciente para la autoregeneración de los tejidos, en este caso del cartílago, evita cualquier tipo de rechazo y la recuperación es mucho más rápida.

María Martinez es una paciente de 53 años que desde hace 2 años padece artrosis de rodilla. “Al principio sentía dolor al levantarme y empezar a caminar, o cuando subía escaleras. Con el tiempo, llegó la inflamación en la rodilla y una sensación de chasquido que me producía inestabilidad y dificultad para hacer mis quehaceres diarios. Los antiinflamatorios y analgésicos me ayudaron en estas primeras fases, pero pronto el dolor era insoportable incluso en reposo”, cuenta.

La edad, el sobrepeso y la inactividad son causas que pueden desencadenar una artrosis, pero la genética es también un factor importante. “Mi padre se sometió a una cirugía de prótesis de rodilla después de muchos años de sufrimiento”, recuerda María. “Fue un postoperatorio con muchas complicaciones y una recuperación muy lenta. Yo no quería pasar por lo mismo, y al enterarme de que se podía solucionar mi enfermedad sin pasar por el quirófano, opté por esta posibilidad”, reconoce.

“Ha sido una muy buena decisión. Los profesionales de Clínicas Cres me explicaron todo muy claro, me dieron mucha confianza y me sentí acompañada durante todo el proceso. Es un tratamiento sencillo que ya desde la primera sesión el dolor prácticamente desapareció”, explica la paciente tratada por el doctor Carlos Jarabo.

El doctor Jarabo inspecciona la rodilla de la paciente. Clínicas Cres

El dolor crónico que produce la artrosis es una de las principales causas de absentismo laboral en nuestro país, y está demostrado que también es un factor importante en la aparición de depresiones al perder el paciente su calidad de vida. Ahí también notó María mejora. “Puedo volver a hacer deporte, a hacer lo que hacía antes de sufrir esta discapacitante y dolorosa enfermedad. Estoy muy contenta y animo a todo el mundo que padezca de artrosis que se pongan en manos de profesionales como los de Clínicas Cres”, afirma.

Especialistas en Medicina Regenerativa

El doctor Carlos Jarabo, director médico de Clínicas Cres y profesional experto en medicina regenerativa articular que fue médico deportivo del Real Zaragoza, explica que es imprescindible que estos tratamientos sean prescritos y realizados por profesionales sanitarios especializados en centros que estén autorizados para ello.

Carlos Jarabo mira una prueba médica realizada a la paciente. Clínicas Cres

Clínicas Cres tienen centros en Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y en Zaragoza en la calle de María Lostal, 27. Puedes pedir cita en el 976 48 35 53.