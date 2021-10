Medicina Regenerativa para tratar la artrosis de rodilla sin cirugía

La artrosis de rodilla es una patología que se da con bastante frecuencia en la población mayor de 55 años. Produce dolor, inflamación y pérdida de la funcionalidad de la articulación. Al ser una de las articulaciones de carga, al igual que la cadera, afecta mucho al nivel de calidad de vida de los pacientes y puede llegar a limitar muy considerablemente los quehaceres diarios de los pacientes que la padecen.

La artrosis es una enfermedad que va desgastando progresivamente el cartílago y si no se trata a tiempo en la mayoría de los casos no quedará otro remedio que pasar por una cirugía para implantar una prótesis de rodilla. En las primeras fases de la enfermedad, el tratamiento suele ser la ingesta de analgésicos y antiinflamatorios, pero su uso prolongado puede producir efectos secundarios adversos por lo que no está indicado administrarlos por largos periodos de tiempo. Además, a medida que la enfermedad avanza, se van haciendo menos efectivos.

En la actualidad, los tratamientos de Medicina Regenerativa se han revelado como uno de los métodos más efectivos para tratar numerosas enfermedades y lesiones del aparato músculo-esquelético, entre ellas la artrosis.

En Clínicas Cres son expertos en este tipo de terapias para paliar este tipo de lesiones articulares. La doctora Elena Guallar, reconocida profesional que presta sus servicios de la Clínica Cres de Zaragoza, explica que “la artrosis es una degeneración del cartílago articular, por lo que el tratamiento que realizamos va exactamente enfocado a mejorar esa degeneración del cartílago y a parar la progresión degenerativa así como a reducir la inflamación y el dolor asociado a estas lesiones”.

Los nuevos avances en medicina y sobre todo en el campo de la medicina biológica regenerativa, que es la medicina que utiliza el material biológico del propio paciente para solucionar enfermedades, han dado paso a una nueva medicina, más eficiente, más natural y eficaz que potencia los mecanismos innatos de autoregeneración que poseemos los humanos. “ Al utilizar el material biológico propio del paciente los efectos secundarios adversos y el rechazo son prácticamente inexistentes, además el tratamiento se efectúa de forma ambulatoria, no precisando de cirugía ni hospitalización” recalca la doctora Guallar

Esta nueva medicina logra, en la mayoría de casos, reparar los tejidos dañados utilizando mecanismos similares a los que de forma natural usa el organismo para la renovación celular.

¿En qué patologías pueden aplicarse estas nuevas técnicas?

“En el campo de la traumatología se pueden utilizar estas nuevas técnicas en cualquier proceso degenerativo, como la artrosis pero también en degeneraciones o lesiones de tendón, músculo o hueso, estos nuevos tratamientos se utilizan en cualquier proceso degenerativo articular que produzca dolor, inflamación o limitación al paciente, ya que disminuye o anula el factor que produce ese daño”, asegura Guallar