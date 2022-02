En los últimos años, el concepto de sostenibilidad está en boca de todo el mundo, no solo dentro del marco de la ganadería, sino de otras actividades humanas, derivadas de los bienes y servicios que utilizamos y que redundan en el medioambiente y en nuestro día a día. Sin embargo, muchos expertos, entre otros Salvador Calvet, director del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de Universidad Politécnica de Valencia, insisten en que lo correcto es pensar en grados de sostenibilidad, "ya que el concepto no solo incluye la componente ambiental, sino también la social y la económica. En este sentido, las producciones ganaderas más ligadas al territorio son, en principio, las que de forma más natural mantienen esa sostenibilidad ambiental y social, aunque en granjas de tipo intensivo disponemos cada vez de más conocimiento y medios para realizar una producción con un elevado estándar de protección ambiental, pero hay que establecer los mecanismos para garantizar que así sea", explica.

En el caso de Aragón, según fuentes del Departamento de Agricultura, la Comunidad cuenta con la normativa más exigente de toda España en materia de instalación de explotaciones ganaderas, así como en gestión de estiércoles y de purines, que es el principal reto a resolver en materia de sostenibilidad ambiental.

En este sentido, durante los últimos años, se han declarado once zonas saturadas en once municipios aragoneses donde ya no es posible instalar nuevas granjas, ni ampliar las existentes. Asimismo, desde 2018, se han prohibido las instalaciones intensivas en los Espacios Naturales Protegidos y sus áreas de influencia.

Y todo ello para lograr una producción más ecológica, sostenible y respetuosa. En esta línea, hace unos días, el ministro del ramo, Luis Planas, explicó que la nueva orientación de la PAC tiene como reto convertirse en la principal herramienta para respaldar a los profesionales agrarios en su transición hacia un modelo de producción más sostenible, puesto que al menos el 40% de su presupuesto va a estar destinado a la arquitectura verde, que es la clave de la sostenibilidad y de los ODS que las Naciones Unidas han marcado para 2030, en especial el 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Purines y estiércoles

Está comprobado que la ganadería deja huella ambiental y emite gases de efecto invernadero, especialmente metano, pero también se sabe que los sistemas de pastoreo bien administrados pueden contribuir al almacenamiento de carbono del suelo y a una mejor gestión del territorio. "La ganadería produce importantes cantidades de metano, que proceden principalmente de la digestión de los rumiantes y de la gestión de los purines. El metano digestivo de los rumiantes no entiende de producciones intensivas o extensivas, sino que es consecuencia de una gran cualidad que tienen estos animales: proporcionar alimentos con gran valor nutritivo a partir de ingredientes sin apenas valor nutricional para el ser humano. Es absolutamente necesario reducir estas emisiones al mínimo posible pero no puede criminalizarse este tipo de producción por ello. Por otra parte, respecto al metano de los purines, sí deberíamos ser estrictos y aplicar la tecnología ya existente para reducir al mínimo su emisión", afirma Salvador Calvet.

El experto insiste en la necesidad de que las producciones extensivas deberían considerar al animal y a su entorno de forma conjunta, de manera que aquellas bien manejadas deberían computar tanto las implicaciones ambientales del animal como sus beneficios en el entorno (por ejemplo, captura de carbono en el ecosistema). "Igualmente, una producción intensiva debe considerar el conjunto de la cadena de producción, cuestionándose, por ejemplo, el origen de los alimentos que utiliza para los animales», señala.

Desde el Ejecutivo aragonés, su presidente Javier Lambán, insistió hace unos días en su apuesta por convertir la ganadería aragonesa en un referente de sostenibilidad, incluso a nivel internacional, a la vez que pronosticó que la agricultura y la ganadería aragonesas "alcanzarán unos estándares de excelencia en sostenibilidad antes que el resto de actividades de la Comunidad".

Por todo esto, los expertos afirman que es importante apostar por la tecnología y la innovación para lograr una ganadería más sostenible. "Es necesario reconocer el gran avance que ha supuesto la ganadería intensiva en términos de eficiencia productiva. Las mejoras en nutrición animal, genética e instalaciones han permitido reducir de forma muy relevante el consumo de piensos, que continuará acelerándose en los próximos años. También se conocen cada vez mejor las formas de reducir las emisiones de las granjas o de aplicar los purines garantizando su correcto aprovechamiento por parte de las plantas. Las nuevas tecnologías de la información desempeñarán un papel fundamental en el control y mejora ambiental de las granjas. Este papel será también relevante en las producciones extensivas, pero será necesario superar barreras de conocimiento y tecnológicas", concluye Calvet.

- Las claves Una carrera de fondo. Lograr la sostenibilidad ganadera no es sencillo y requiere de una serie de actuaciones, algunas de ellas urgentes. Además, la producción animal en España es diversa, de forma que no se pueden proponer soluciones generales, sino que hay que buscar la efectividad real.

​Conocimiento. Calvet insiste en la necesidad de apoyarse en el conocimiento científico existente y promover la investigación en aquellos aspectos en los que necesitemos tener más conocimiento. La apuesta por I+D+i será la solución a muchos de los problemas actuales y futuros.

​Formación. Es necesario mejorar el conocimiento por parte de los ganaderos de las implicaciones ambientales que llevan acarreados sus diferentes modos de producción. De esta manera, es mucho más sencillo tratar de buscar soluciones a los problemas existentes.

​Transparencia. Este es otro de los pilares para avanzar en la carrera de la sostenibilidad:comunicar claramente qué ocurre en cada tipo de granja y cuáles son sus implicaciones, de forma que esto permita a los consumidores tener un mejor conocimiento de las formas de producción.