Cirugía de obesidad: el abanico terapéutico se amplía gracias a la seguridad de la intervención

En octubre del año 2000 el doctor Jorge Solano, jefe de servicio de la Unidad de Cirugía Laparoscópica Avanzada del Hospital Quirónsalud de Zaragoza, realizó la primera intervención de bypass biliopancreático por laparoscopia, se convirtió así en uno de los primeros cirujanos en utilizar este tipo de técnicas para tratar la enfermedad. Hoy, tras mucho esfuerzo y gracias a la evolución de la tecnología, se han conseguido grandes avances en esta área. Además, los parámetros de los pacientes para someterse a la operación se han visto ampliados.

“En estos 23 años, la perspectiva de esta cirugía ha cambiado mucho. Por ejemplo, el tiempo se ha reducido y la intervención puede durar unos 30 o 40 minutos, el paciente no tiene apenas dolor, se levanta de la cama a las seis horas y puede volver a su casa en 24 o 48 horas, ya que es una cirugía no invasiva. En definitiva, este es el gran avance que ha supuesto, que el nivel de posibles complicaciones -siempre que se realice en unidades especializadas- sea mucho menor que en otras operaciones habituales como apendicitis o cálculos biliares”, explica el especialista.

Doctor Jorge Solano: "Antes se indicaba para pacientes con 30 kilos o más de sobrepeso, sin embargo, ahora ya se puede aplicar a partir de unos 15 o 18 kilos"

El índice de prevalencia en el mundo de esta enfermedad se ha triplicado en los últimos quince años y, según datos del Instituto Nacional de Estadística, más del 15% de la población en Aragón sufre problemas de obesidad. A este respecto, el doctor Solano señala que la seguridad de esta operación ha permitido ampliar el abanico terapéutico: “Antes se indicaba para pacientes con 30 kilos o más de sobrepeso, sin embargo, ahora ya se puede aplicar a partir de unos 15 o 18 kilos. Esto se debe a que es menos arriesgada que las complicaciones que va a tener el paciente a lo largo de los años derivadas de su obesidad”. Este tipo de patologías implican una peor calidad de vida, un envejecimiento prematuro y una reducción de la esperanza de vida.

Resultados y cifras de éxito

“La mayoría de nuestros pacientes -continúa Jorge Solano-, pierden más de un 90% del exceso de peso que tienen. Es importante señalar que quienes padecen esta enfermedad tienen una edad metabólica mayor a la biológica y, gracias a esta intervención, solucionan otros problemas graves como la hipertensión arterial o la diabetes, así como las subidas de triglicéridos o colesterol. Es decir, todos o casi todos los trastornos metabólicos que padece el paciente de obesidad se solucionan tras la cirugía”. La vida de quienes la sufren cambia de forma radical, no solo porque pierden peso sino porque mejora su autoestima y su salud. “En la mayoría de casos, son los propios pacientes los que me dicen que no eran conscientes de las limitaciones que tenían y que ahora empiezan a hacer cosas que antes no podían”, añade el doctor.

Después de estos 23 años, esta Unidad es reconocida como una de las que más experiencia tienen en nuestro país y una de las más destacadas del mundo en cirugía metabólica. “La cirugía siempre tiene que tener desafíos para evolucionar. Por este motivo, en Quirónsalud nos encontramos en un proceso constante de desarrollo y mejora de las técnicas, de tal forma que, en la actualidad, vamos a implementar el uso de la robótica, que está abriendo camino a pasos agigantados para mejorar en este tipo de cirugías”, concluye el especialista.