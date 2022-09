La formación en gestión de empresas de los perfiles técnicos, fundamental para innovar y liderar el mercado

Vivimos en un mundo cada vez más competitivo y el ámbito laboral no es una excepción. Las necesidades del mercado laboral cambian constantemente y ya no sirve haber tenido una extensa experiencia o haber acumulado títulos en el pasado. En este sentido, la formación continua se erige como la herramienta clave para marcar la diferencia en un mercado laboral cada vez más exigente. En el sector de la innovación la adaptación a los cambios cobra todavía más relevancia.

Los perfiles más técnicos especializados en I+D+i deben conocer también la naturaleza de la empresa para cumplir su objetivo: transferir soluciones tecnológicas para ayudarles a mejorar su competitividad. Los profesionales que se dedican a la investigación o innovación están muy especializados en sus campos de trabajo, pero deben tener también una visión más global para entender las necesidades del tejido empresarial, el principal cliente de los centros tecnológicos. Por ello, se hace relevante adquirir conocimientos en temas de gestión y dirección de empresas. Esa formación permite a dichos profesionales elegir, comprender y liderar el mercado. Actualizar conocimientos y conocer las últimas herramientas son el motor de la innovación.

En este mercado tan complejo, las relaciones personales tienen un peso tan valioso como lo técnico. Por este motivo, la formación ayuda a los profesionales a saber liderar una negociación, generar confianza en sus clientes, formar equipo y transferir de forma exitosa el conocimiento. Además, conocer los objetivos de la empresa, cuáles son las tendencias de mercado o cómo es el cliente al que se dirigen son ventajas que le harán tomar decisiones eficientes en la empresa, ganar productividad, ofrecer soluciones y aportar valor añadido a sus clientes.

Mantenerse a la vanguardia es clave tanto para los perfiles senior como junior. Para estos últimos, ya existen programas de varios años que combinan experiencia profesional con formación avanzada en dirección de empresas. Circe Academy es uno de ellos. Gracias a él, los seleccionados combinan el aprendizaje dentro del centro tecnológico CIRCE y el posgrado en Dirección de Empresas en la Escuela Internacional de Negocios CESTE durante dos años. Un posgrado que les ayuda, independientemente de su área, a conocer el funcionamiento y visión general de la empresa. "La formación en dirección de empresas se hace imprescindible para tener personal cualificado que genere soluciones a nuestros clientes y mejoren la competitividad de cualquier empresa", explica Mamen Moya, gestora del departamento de Personas y Talento del centro tecnológico.

Las empresas requieren de perfiles híbridos y gracias al programa Circe Academy los profesionales consiguen adquirir experiencia mientras se forman a través de un posgrado. El programa ofrece una perspectiva de negocio, aptitudes para los puestos actuales, acceso directo al sector y certificaciones profesionales. Pero no solo eso, actualizarse con nuevas capacitaciones permite a los profesionales en búsqueda de trabajo o con perspectivas de reorientar su carrera a conseguir empleo de forma más efectiva. "La inquietud por mejorar y curiosidad por las últimas tendencias del mercado añade gran valor a un candidato en una entrevista de trabajo", añade Moya.

La formación ofrece ventajas competitivas a cualquier empresa. Estas requieren de especialistas y expertos en su materia. No obstante, el conocimiento de las entrañas y funcionamiento de esta va a ser esencial. No ser ajeno al tejido empresarial va a brindar al profesional un valor diferencial en el mercado laboral. El desarrollo de nuevas habilidades, competencias, el trabajo en equipo y el liderazgo aportan un carácter diferenciador que no harán caer al profesional en el olvido.

