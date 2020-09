Dedicarse al mundo 'gamer': "No me imaginaba que estudiar videojuegos tenía tantas salidas profesionales"

“Decidí estudiar videojuegos al quedarme sin plaza en el grado y no me arrepiento en absoluto, dedicarme a mi pasión ha sido una de las mejores decisiones que he tomado”, comenta Oscar García, un estudiante que apostó por un curso de Diseño Gráfico y Videojuegos y que ahora trabaja como desarrollador de videojuegos.

La industria del entretenimiento por excelencia genera más de 1.300 millones de euros de facturación anual y 8.000 empleos directos, según las cifras que maneja la Asociación Española de Videojuegos, un sector que va mucho más allá de ser un juego de niños y que gracias a Internet y las nuevas tecnologías sigue creciendo de manera notable. Esta misma entidad apunta que un 40% de la población se dedica a jugar videojuegos, hasta un 27% de manera constante.

La popularidad y el desarrollo que han experimentado estos juegos ha hecho que el volumen de facturación y empresas dedicadas al sector no deje de crecer. De hecho, desde 2014, la demanda de estos profesionales ha crecido hasta un 1.000%, tal y como refleja el portal de empleo Indeed. "El 40% de los empleos creados en los últimos años están relacionados con las tecnologías digitales", explican desde el Centro de Estudios Reina Victoria, donde García estudió un programa formativo de Diseño Gráfico y Videojuegos. “Nuestro objetivo es convertir al alumno en un diseñador adaptado a las diferentes exigencias del mercado laboral. Para ello, no solo le formamos en el sector de los videojuegos, sino que también desarrollamos su creatividad, su visión artística y estratégica”, apunta el director, Javier Sánchez.

Aspectos de la carrera técnica

Este programa formativo tiene una duración de dos años en modalidad presencial, y no son necesarios estudios previos ni grandes conocimientos informáticos, pues desde el Centro de Estudios Reina Victoria se van trabajando todas las áreas -como desarrollo, diseño gráfico, diseño de vídeo y desarrollo web- para que el alumno adquiera las habilidades necesarias para desenvolverse en el mundo laboral. El curso comienza en octubre y la matrícula todavía está abierta.

Así, para que la formación sea lo mejor posible, este programa cuenta con prácticas en empresas -200 horas- que otorgan experiencia de calidad al estudiante y una bolsa de trabajo exclusiva. “Pensamos que nuestra labor no ha concluido cuando el alumno termina sus estudios, sino cuando además de finalizarlos consigue un puesto de trabajo”, concluye Sánchez.