Carreras Grupo Logístico centra su estrategia en la sostenibilidad

Carreras Grupo Logístico centra su estrategia en lograr un modelo de desarrollo sostenible. Así es como, junto con los otros dos ejes estratégicos de la compañía (la innovación y la digitalización) la sostenibilidad es una prioridad transversal y holística para esta empresa con sede en Aragón, que ofrece a sus clientes servicios comprometidos con su entorno.

Carreras destaca por tener en cuenta el impacto ambiental en todas sus actividades, así como en su evolución y nuevas oportunidades de negocio. De tal forma que la empresa sigue avanzando hacia una logística y transporte sostenibles sabiendo que, al echar a vista atrás, cuenta con un largo camino ya recorrido. Trabajo y esfuerzo que quedan patentes en puntos tan destacados como el incremento de la eficiencia de sus procesos y centros logísticos, a través de la construcción eficiente de los mismos, el uso de energías renovables y las instalaciones de placas solares.

Otro punto en el que están muy avanzados es en la optimización de sus medios de transporte, mediante la renovación y aumento de su flota, con vehículos que contaminan cada vez menos, el aligeramiento de sus plataformas, y el uso de duotráilers.

Y, por último, cabe destacar el trabajo desarrollado dentro de la compañía para la formación y concienciación de su personal, que consiguen una conducción más eficiente y segura, al tiempo que reducen consumos.

Cabe destacar el trabajo desarrollado dentro de la compañía para la formación y concienciación de su personal

Actualmente, en Carreras Grupo Logístico centra su esfuerzo en la reducción del consumo y el almacenamiento de la energía a través de diferentes proyectos innovadores como el Proyecto BMS. Se trata de un algoritmo inteligente de ahorro energético a través del almacenamiento de la energía en modo frío o de movilidad interna del centro logístico. El objetivo de este proyecto es aplicar inteligencia artificial durante el proceso de generación de energía verde con la finalidad de almacenar los excedentes de energía en modo frío, de forma que las enfriadoras minimicen sus arranques cuando no se dispone de energía procedente de la instalación fotovoltaica.

Otro de los proyectos es el de gestión eficiente de baterías de las carretillas. En este caso, lo que se busca es el amacenaje de la energía en formato de movilidad interna. Es decir, desde Carreras están buscando cómo optimizar el uso de sus medios de manutención.

Sin duda, el trabajo desarrollado en el proyecto AXLE es para sentirse orgulloso. En este caso, el trabajo desarrollado se centra en la generación y almacenamiento de energía a través del movimiento del vehículo para proveer frío. En concreto, este proyecto ha permitido que la compañía haya reducido un 70% el consumo del motor frigorífico de la unidad. Para poder llevarlo a cabo, se ha contado con la colaboración con Lecitrailer & Thermo King.

La sostenibilidad es una prioridad transversal y holística para esta empresa

Por último, pero no menos importante, cabe destacar todo el trabajo que se está desarrollando en torno al hidrógeno verde. La empresa, en línea con su plan de sostenibilidad, continúa trabajando en proyectos de innovación, con los que espera que, en un corto plazo, se pueda poner en producción el primer proyecto de movilidad interna de la compañía haciendo uso de hidrógeno.

La estrategia de sostenibilidad de Carreras se basa en alianzas con los fabricantes de vehículos, plataformas y carretillas para lograr reducir consumos, así como la alianza con empresas energéticas como Repsol o Cepsa, para incrementar el uso de biocombustibles, y con empresas de palés como Chep, para usar palés reciclables que reducen emisiones. Por otro lado, el grupo empresarial incluye parques de generación de energía eólica y explotaciones agrícolas con plantaciones de arbolado que sirven para una posible futura compensación.

Plan de sostenibilidad

La empresa se inspira en la frase de una fábula del Dr Seuss, que dice que: "Si alguien como tú no se preocupa muchísimo por algo, no esperes que mejore. No va a mejorar". En coherencia con ese concepto, desde Carreras grupo Logístico han diseñado la fórmula sobre estos párrafos, que afecta a las principales actividades y líneas de negocio de la compañía.

El objetivo principal de esta fórmula se basa en tres puntos: reducir la huella de carbono, mejorar los procesos y consumos derivados y compensar de forma paulatina y creciente. De esta forma, el operador logístico ha conseguido obtener su segunda estrella Lean & Green, que certifica que ha reducido el 30% de sus emisiones desde su año base, establecido en 2016, y está trabajando para lograr su tercera estrella.