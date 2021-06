Canal SOS Montaña: pedir ayuda donde no hay cobertura de móvil

El programa Montaña Segura, de la Federación Aragonesa de Montañismo y el Gobierno de Aragón, ha culminado este mes un proyecto pionero en las regiones montañosas de todo el mundo con la instalación en el refugio de Linza de una estación base de radio destinada al socorro en montaña de uso abierto. Ahora, los 14 refugios guardados del Pirineo aragonés pueden recibir avisos de emergencia por la emisora ‘walkie-talkie’ en el canal de SOS-Montaña, lo que supone un importante refuerzo de la seguridad en las muchas zonas en las que no hay cobertura de teléfono móvil.

Antonio Gros, asesor de radiocomunicaciones de la FAM, recuerda que en un tercio de las rutas de alta montaña, "todos los valles que no están alineados con un pueblo o una estación de esquí, no hay cobertura de ninguna compañía y, por lo tanto, no se puede dar aviso al 112 en caso de necesidad". Es lo que sucede en abundantes y frecuentadas rutas del Pirineo aragonés en las que, sin embargo, sí están dotadas de cobertura del canal SOS-Montaña como una alternativa para activar un rescate.

Las radios de los refugios están escaneando de forma permanente la frecuencia 146’175 MHz, Subtono 123 Hz, que está reservada por Protección Civil, y, como norma general, ofrecen cobertura en todo el valle donde se ubican, hasta sus aristas. Una llamada por ‘walkie’ permite así contactar con los guardas y activar lo más rápido posible la ayuda que se necesite.

La frecuencia de SOS Montaña es 146’175 MHz / Subtono 123 Hz

Por lo tanto, llevar un ‘walkie-talkie’ en las salidas al Pirineo es una forma sencilla de ganar seguridad. Antonio Gros señala que estos aparatos son baratos, fáciles de manejar y duraderos. La utilización de la frecuencia de radio 146’175 MHz para el socorro en montaña está autorizada por Protección Civil que es la titular de la frecuencia. En el caso de hacer un uso más extensivo de la emisora, se debería poseer licencia de radioaficionado.

Con la instalación de la nueva emisora, prevista el año pasado y retrasada por la pandemia, se ha cerrado un proceso que hace del Pirineo aragonés un ejemplo en el montañismo al aprovechar los refugios como herramienta de seguridad. La FAM ha trabajado para extenderlo a toda la red: Linza, Gabardito, Lizara, Respomuso, Casa de Piedra, Ibones de Bachimaña, Bujaruelo, Góriz, Pineta, Viadós, Estós, Ángel Orús, Renclusa y Cap de Llauset.

Además, este servicio se completa con la red de radio-socorros instalada en distintos refugios libres. En este caso se trata de equipamientos autónomos alimentados por placas solares y conectadas directamente con el Centro de Emergencias SOS Aragón, a donde pueden acercarse los montañeros que precisen auxilio. Se cuenta con estos equipos en Armeña, La Partacua, Puente de Coronas, Tabernes, Urdiceto y Viadós, así como en la terraza del refugio guardado de Respomuso cuando este cierra en invierno por el riesgo de avalanchas.

Antonio Gros explica que ahora ya no hay previstas nuevas estaciones de radio porque ya se han extendido por donde es técnicamente posible; pero la FAM seguirá explorando nuevas ubicaciones "para completar el móvil como elemento de seguridad de los montañeros".