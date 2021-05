Trato cercano y amplia variedad de ropa para asegurar que el cliente repita

Atención personalizada y una amplia variedad de productos para todo tipo de públicos son las principales señas de identidad de Boutique Amelia, tienda de ropa y complementos ubicada en la localidad turolense de Calamocha que se hizo con uno de los premios del último Concurso de Escaparates Navideños organizado por HERALDO y enmarcado en la campaña #YoComproenAragón.

"Fue un verdadero chute de energía y una alegría después de unos meses muy complicados. En este tiempo ha habido momentos difíciles en los que no se veía a gente por el pueblo porque estaban asustados y con miedo. Pero ahora los vecinos empiezan a salir, a animarse y a buscar colores de primavera. Así que, aunque aún no estamos como antes de la pandemia, podemos decir que seguimos aguantando", señala la propietaria del negocio, Sandra González, quien lo adquirió en octubre de 2019 tras ser clienta habitual durante varios años.

Ropa tanto para caballero como para señora, destinada a eventos como bodas o comuniones, pantalones de trekking, prendas de 'sport', otras más juveniles, tallas grandes, bolsos, paraguas... la lista de propuestas que componen su catálogo es muy extensa y apta para hombres y mujeres de alrededor de 15 años en adelante. Asimismo, el trato cercano es otro de los rasgos más característicos del establecimiento: "La gente que viene luego siempre repite, porque no es lo mismo que comprar un producto por internet, donde muchas veces no sabe si te va a valer o no. Aquí vienes, te lo puedes probar, se hacen los arreglos que correspondan y se da un servicio más personalizado y de confianza también que en las grandes superficies, en las que no tienes a nadie que te diga cómo te queda o si te puedes probar otra cosa", apunta González.

Prendas para la primavera

Aunque su público es mayoritariamente femenino, cada vez más hombres acuden a adquirir los artículos de la Boutique Amelia, que con motivo de la llegada de la primavera ya pone a la venta prendas de manga corta y colores vivos. "Cuando abrí después de los primeros meses de pandemia lo hice un poco asustada, porque no sabíamos si podríamos seguir adelante, pues los pagos seguían entrando pero no se hacía caja. Ahora la situación ha cambiado y se nota una mejoría. Además, muchas personas que compraron poco en el invierno se están animando a venir", indica la dueña del local.

Con respecto al futuro, González mantiene una mirada de optimismo. "Para este año espero y confío en que todo pueda tirar para adelante y que no se cierren los pequeños comercios, porque les dan vida a los pueblos. Ojalá vaya bien la cosa para todos, porque esto es una cadena, y si funciona la hostelería y otros sectores lo hacemos también las tiendas y el conjunto de la sociedad", apunta González, que hace envíos a toda España a las personas que contacten con Boutique Amelia a través de sus perfiles de Facebook e Instagram.