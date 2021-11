Berta Collado presentará la gala 'Mujeres' de HERALDO

Licenciada en periodismo y máster en comunicación televisiva, Berta Collado (1979, Talavera de la Reina, Toledo), lleva más de 15 años entre platós, rodajes, escenarios y bambalinas, además de colaborar en radio y prensa escrita. La TV, la radio y el teatro son los protagonistas de su vida desde que empezó allá por 2004.

Comenzó trabajando en la cadena autonómica Onda 6 para después dar el salto a Cuatro, donde presentó y trabajo como reportera en distintos programas. Trabajo en TVE y en 2007 entró a formar parte del archiconocido 'Sé lo que Hicisteis' en La Sexta, haciendo las labores de reportera, presentadora y actriz hasta el final del programa en 2011. No tardarían en llegar los premios y reconocimientos al programa (TP´s de oro, micrófonos de oro, premios de la ATV) y a Berta en particular (Premio Top Glamour 'Women of the year' a la mejor comunicadora).

Tras trabajar en diferentes espacios televisivos de Atresmedia, regresó a Televisión Española para participar en 'La Mañana' y la tertulia 'Amigas y Conocidas'. En 2016, Collado compaginó esta tarea con el programa matinal de Kiss FM, 'Las mañanas Kiss' y se convirtió en la maestra de ceremonias del espectáculo teatral 'The Hole'. En 2020, también formó parte de los programas 'El Cielo puede esperar' y 'Dar cera, pulir cero', en Movistar.

Actualmente, se encuentra inmersa en la obra de teatro 'Redford&Newman', dirigida por Ángel Martín, junto a Sinacio y Miki Nadal.

Collado será la encargada de presentar la gala 'Mujeres', organizada por HERALDO y que se celebrará el próximo miércoles 17 de noviembre en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Este encuentro, lleno de música, humor, cultura, deporte y muchas historias contará con la presencia de Boticaria García, Elem, Amaya Valdemoro, Anaju y Marta Robles.

