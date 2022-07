Las becas del vigente Talento Aragon Joven ya tienen nombres y apellidos

Un año más, una nueva generación de talento comienza su andadura profesional en Aragón, gracias al programa de selección de perfiles y de asignación de becas que organizan la escuela de negocios ESIC y HERALDO, que en esta edición ha contado, además, con la colaboración de la Universidad San Jorge como ‘partner’ académico.

Destaca, además, la participación de 16 empresas de distintos sectores de la Comunidad, batiendo todos los récords de ediciones anteriores. Ibercaja, Lacasa, Pikolin, Edelvives, Hiberus, Grupo Ágora, Ariño Duglass, Air Horizont, Fersa, Samca, Grupo Costa, Grupo Jorge, HMY, Saphir, Certest y Atlas Copco son las compañías que han podido convivir y conocer más en profundidad a los candidatos, tanto en el transcurso del programa como en las posteriores entrevistas y encuentros mantenidos con ellos.

Todos los profesionales, representantes de los departamentos de selección y de recursos humanos de las respectivas empresas, han coincidido en afirmar que el nivel de los candidatos de este año ha vuelto a ser altísimo, no solo por su completo curriculum académico sino, sobre todo, por su positiva actitud y su entusiasmo ante la que puede ser su primera experiencia en el mercado laboral. Igualmente, valoran la posibilidad que les ofrece Talento Aragón Joven para sondear la proyección del actual ámbito universitario, auténticos protagonistas del futuro de las empresas.

Los jóvenes estudiantes y recien graduados han mostrado, por su parte en estos meses, su satisfacción por formar parte de un programa que les permite estar cara a cara con el tejido empresarial aragonés, al tiempo que reciben una valiosa formación para desenvolverse en el día día de las compañías, trabajando las aptitudes y actitudes que pueden marcar la diferencia en una entrevista de trabajo.

Especialmente ilusionados se encuentran los estudiantes que han conseguido la beca en esta sexta edición y que, en la mayoría de los casos, ya han comenzado el periodo de prácticas en las compañías correspondientes. Ante ellos, se presenta una gran oportunidad para arrancar su carrera profesional de la mejor manera.

Una clausura cargada de ilusión y compañerismo

En sus marcas, con ganas de aprender y dispuestos a dar lo mejor de sí mismos en las empresas que han confiado en ellos. Así se mostraron los becados en la gala de clausura de la VI edición de Talento Aragón Joven, que tuvo lugar el pasado jueves en las instalaciones de ESIC Zaragoza.

Antonio Sangó, director de ESIC Aragón, se dirigió a los jóvenes para recordar la necesidad de preservar "la humildad inteligente" para que, aún sabedores de su valía, se enfrenten a la vida teniendo siempre en mente que todavía queda mucho por aprender.

A continuación fue el turno de Berta Sáez Gutiérrez, rectora de la Universidad San Jorge, que quiso poner en valor el papel de las empresas del territorio. "Es evidente que algo estamos haciendo bien en Aragón cuando la gente joven y con talento como vosotros quiere quedarse en la Comunidad", aseguró.

La nota reflexiva la puso Mikel Iturbe, director de Heraldo de Aragón, que les puso a los jóvenes los pies en el suelo: "En realidad, lo que habéis hecho no tiene mucho mérito, es lo que os han dicho que teníais que hacer. Pero no es malo, es lo normal. Y en la normalidad también está el éxito. Os merecéis todo esto, pero sed conscientes de que hay mucha gente que hoy no está aquí y que también tiene talento".

Carmen Herrarte, consejera de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, cerró la gala resaltando la importancia de aprovechar la simbiosis entre talento senior y junior para crecer en un entorno cambiante.

Los finalistas recibieron los diplomas que acreditan su experiencia formativa y se nombraron oficialmente a los 13 becados.