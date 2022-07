Becas 4.0: el programa de ESIC para potenciar el área internacional y financiera de las empresas aragonesas

Fomentar, potenciar y profesionalizar la función internacional y/o financiera en las empresas aragonesas. Ese es el propósito de las Becas 4.0, otorgadas por Heraldo, Ibercaja y ESIC, y dirigidas a alumnos recién egresados de la universidad, profesionales que desarrollen su actividad en estas áreas y personas en desempleo.

Con esta beca, los alumnos podrán acceder a los programas de máster que oferta ESIC: el Máster en Dirección Financiera y el Master in International Business. El objetivo de estos es el de formar en competencias directivas y desempeñar con éxito las funciones del área de especialización del programa. Por este motivo son en formato 'executive', para compatibilizar con prácticas o jornada laboral.

Así, se ofrece una bolsa de 100.000 euros que se irá concediendo a aquellos candidatos que superen el proceso de admisión de ESIC, y se cubrirán por riguroso orden de matriculación.

Cabe señalar que ESIC dispone de un claustro de profesores de cuidado perfil académico y estrecha vinculación con el mundo empresarial y de más de 100 acuerdos estratégicos con universidades y escuelas de negocios de todo el mundo. Con 12 campus repartidos por toda España, cuenta también con convenios con 2.500 compañías y una red de 'alumni' integrada por más de 65.000 profesionales.

Factores diferenciales de los másteres

mÁS INFORMACIÓN Por correo guillermo.almudevar@esic.edu En el teléfono 627 255 995 www.esic.edu

El Master in International Business (MIB) es un máster 100% en inglés, que puede realizarse de forma íntegra en España o con un estancia en Shanghái, gracias al acuerdo de ESIC con el centro universitario SISU Shanghai. Además, una vez terminado el MIB, los alumnos pueden continuar sus estudios en el país asiático cursando el SHU MBA Degree en la misma universidad. Por su parte, el Máster en Dirección Financiera (MDF) es el cuarto a nivel mundial según el ranking de Times Education y el primero a nivel europeo en cuanto a Value for Money en Máster en Finanzas.

Ambos programas cuenta con unos ratios de empleabilidad superiores al 90%, que en el caso del MDF llega al 100%. Además, ESIC da la posibilidad de realizar prácticas / empleo en empresa. Al servicio de este propósito, desde la Unidad de Desarrollo Profesional, en ESIC Aragón se han duplicado las incorporaciones al mundo laboral, tanto en prácticas como en contrato laboral.

Los másteres tienen una duración de 12 meses y comenzarán el próximo mes de octubre, en horario de viernes (16.00 a 21.00) y sábado (de 9.00 a 14.00).