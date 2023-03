"El turismo es fundamental en Caspe, dado que tenemos un patrimonio consolidado"

Concluye una legislatura complicada, a todos los niveles, por el estallido de la pandemia, ¿qué se ha hecho desde el Ayuntamiento de Caspe para reactivar la economía, proteger a las empresas y ayudar a las personas más vulnerables?

Cuando estalló la pandemia, se complicó mucho la gestión municipal y la economía se paralizó. Desde el Ayuntamiento creamos unos bonos para fomentar las compras en Caspe, al que se adhirieron muchos establecimientos. Soportábamos el 20% del descuento que se hacía al consumidor, lo que fue un gran beneficio tanto para las empresas como para los vecinos. Tuvo gran aceptación, se consiguió reactivar la economía y tuvimos que hacer una segunda promoción de esos bonos. También destinamos unas ayudas covid para paliar el déficit de ingresos de todos aquellos empresarios que tuvieron que cerrar sus negocios durante la pandemia. Yo siempre digo que a mí me han robado dos años de legislatura, en los que nos enfocamos sobre todo al tema sanitario, a proteger a las empresas y a las personas.



¿Cómo se fomenta ahora la atracción de nuevas empresas y la generación de empleo en la localidad?

Tenemos líneas de subvenciones para todos los que quieran emprender, hacer traspasos de negocios o tengan trabajadores a su cargo. Pagamos un fijo, el alta en trabajo autónomo y la Seguridad Social durante un año.



¿También se ayuda a las compañías aue se instalen en el suelo de Caspe?

Sí, claro, también existen subvenciones para ellas. Se les bonifica al 95% el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Además, hay otra línea de ayudas para las empresas que conserven sus puestos de trabajo durante cierto tiempo.



En los propios polígonos industriales, ¿se han producido mejoras?

Tenemos una partida específica para eso desde hace tiempo. Actualmente, hay un proyecto en Los Arcos para mejorar sus instalaciones y otro destinado a ampliar el depósito de agua para que llegue más a los polígonos. Igualmente, tenemos en marcha actuaciones para evitar la brecha digital y mejorar las comunicaciones.



Son reseñables las mejoras acometidas en distintos equipamientos municipales como la residencia o la escuela infantil, ¿son la sanidad y la educación temas cuestiones centrales en esta legislatura?

Cada día hay más nacimientos y más población en general, por lo que hacen falta inversiones en estos ámbitos. La residencia para personas mayores tiene que reunir los más altos estándares de calidad y también la escuela infantil.



También han comenzado las obras de la estación intermodal, ¿es este un proyecto clave para el municipio?

Intervienen distintas administraciones, lo que impide que el proyecto vaya al ritmo que nos gustaría. En cualquier caso, está a punto de ver la luz y va a ser un punto de enlace entre la vía terrestre y ferroviaria, un importante nudo de comunicaciones.



Destacan igualmente las actuaciones en las instalaciones deportivas, ¿qué aportan estos avances a las familias?Afortunadamente, tenemos un tejido asociativo muy implicado en la dinamización de la localidad, de manera que nosotros como municipio tenemos que corresponder, mejorando las instalaciones deportivas, con un rocródomo nuevo, más pistas de ciclismo, mejoras en los pabellones... Se ha cambiado el césped del campo de fútbol, los focos, el marcador, y hemos creado una sala de exposiciones para dar visibilidad al Club Deportivo Caspe, que cumple ahora 100 años. Somos pioneros en carreras ciclistas de categoría cadete a nivel nacional, en el campeonato de trial, en la pesca deportiva... Todo eso lo subvencionamos, o aplicamos mejoras en las instalaciones, para que se pueda realizar.



Supongo que ocurre lo mismo con los actos de corte cultural.

Sí, la cultura y el patrimonio son muy importantes y es necesario que se cuide el legado de nuestros antepasados. Se han fomentado mucho, como es el caso de los actos que se celebran en torno a la conmemoración del Compromiso de Caspe durante todo el año, que son un referente en la actividad del Ayuntamiento.



El impulso que se le ha dado al patrimonio tendrá su reflejo en el turismo de la localidad, un sector en auge en la economía caspolina, ¿no es así?

Hay que tener en cuenta que Caspe vive fundamentalmente del sector primario y del turismo. Hay alguna empresa potente, alguna cooperativa grande, pero nuestras principales fuentes de ingresos son estos dos pilares. El turismo es fundamental, dado que tenemos un patrimonio consolidado, con monumentos históricos de calado como el mausoleo romano de Miralpeix, el más antiguo de Aragón, o la colegiata, entre otros. Ahora hemos recuperado un emblema que es la ermita de la Magdalena, que alberga unos frescos de gran importancia. También me gustaría destacar la celebración del primer certamen de murales urbanos, que contó con el comisariado de la Universidad de Zaragoza.



Movilidad y medioambiente son ahora asignaturas obligatorias en cualquier plan urbanístico, ¿se han integrado estos aspectos en las reformas acometidas en estos años?

Ambas cuestiones son fundamentales y somos muy cuidadosos con ellas. Tenemos un proyecto subvencionado por los fondos europeos que consiste en la recuperación del cauce del río Guadalope, concretamente en el tramo de seis kilómetros desviado tras la construcción del embalse de Mequinenza, maltratado ambientalmente. El proyecto propone una zona de movilidad con andadores, paseos y la repoblación forestal del entorno con especies autóctonas. También hemos restaurado la antigua escombrera e implantado un punto limpio. El Ayuntamiento subvenciona esos vertidos. En cuanto a la movilidad, ha mejorado mucho en los polígonos, con el nuevo acceso para las bicis, por ejemplo.



¿Cuáles creen que deberían ser las prioridades de la próxima alcaldía?

Yo me jubilo, ya no me presento más, pero hay proyectos importantísimos para los nuevos candidatos. Uno de los más ambiciosos, a punto de ver la luz, es la potabilizadora, para evitar que todos tengamos que beber agua embotellada, ya que la existente está obsoleta y el agua es de muy mala calidad. Otro es el de la recuperación del cauce del Guadalope. Tenemos también proyectos para una nueva residencia con con una innovadora fórmula de atención a las personas mayores. Falta una segunda fase para el cambio del alumbrado a la iluminación led. Por último, hace falta trabajar en reducir la brecha digital, que haya suficiente cobertura para atraer a las empresas. En definitiva, hay muchas cosas en el tintero.



¿Qué cree que necesitan los caspolinos para incrementar su calidad de vida?

Como he dicho, el tema del agua potable, la seguridad ciudadana, unos servicios básicos bien estructurados como son la educación y la sanidad... debemos seguir haciendo atractiva nuestra ciudad para vivir.



¿Diría que su gestión al frente del Ayuntamiento ha escuchado sus demandas?

Escuchar a los vecinos es muy gratificante y tomo nota de todo para solucionar lo que esté en manos de la alcaldía. Todos los días a las 9.00 ya tengo a varias personas esperándome para contarme sus cosas y me encanta.