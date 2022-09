"Un estudio cuidado, sistemas eficientes y la comparativa entre varios presupuestos es garantía de una actuación correcta"

Este verano se ha abierto el plazo para solicitar las subvenciones europeas dirigidas a favorecer el ahorro energético en la vivienda, pero son muchas las personas que no saben cómo tramitarlas ni qué actuaciones convienen llevar a cabo en cada caso para lograr casas más eficientes. Por eso, desde la redacción de www.heraldo.es, queremos acercar a nuestros lectores el asesoramiento experto de mano de Cristina Cabello, coordinadora de las Oficinas de Apoyo a la Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, que está respondiendo en directo a todas las cuestiones planteadas.

Maricarmen: Si una comunidad de propietarios no ha realizado ninguna actuación y yo como particular si quiero hacer algo ¿qué puedo hacer? En mi vivienda da el sol toda la mañana y parte de la tarde.

Cristina Cabello responde: En primer lugar, como particular sí es posible realizar actuaciones en la vivienda que mejoren el confort térmico en verano. Por lo demás, una casa bien aislada reduce la demanda de calefacción, pero también las necesidades de refrigeración para mantener las temperaturas interiores de la vivienda dentro de los intervalos de confort establecidos 21-23ºC en invierno y 23-25ºC en verano. Además del aislamiento de la envolvente, el cambio de ventanas, sustituyendo unas ventanas de malas prestaciones, con vidrio simple, por ejemplo, por otras de mayor resistencia térmica y mejor factor solar, pueden reducir mucho las pérdidas energéticas en invierno y la excesiva radiación solar en verano. Unas ventanas cuyos vidrios tienen control solar son necesarias en aquellas viviendas que como la de Mari Carmen son “un horno”. Un vidrio con control solar es aquel que deja pasar la luz e impide que pase en exceso la radiación solar. Los denominados vidrios bajo-emisivos, evitan la radiación calorífica y los efectos de deslumbramiento y garantizan confort térmico y lumínico en el interior de las viviendas.

Estores, cortinas, persianas, lamas… aleros y toldos son los sistemas de protección solar por excelencia en la arquitectura denominada bioclimática. Pero es verdad que la incorporación de alguno de estos elementos en las viviendas requiere de un acuerdo con el resto de los vecinos para que los edificios mantengan las adecuadas condiciones de estética y equilibrio en las diferentes fachadas de las ciudades.

María del Carmen: Agradezco la iniciativa y aprovecho la ocasión para recabar su opinión sobre la geotermia doméstica. Expongo brevemente mi caso: vivienda unifamiliar con jardín/corral; caldera de gasoil para agua caliente y calefacción con radiadores convencionales de agua; aire acondicionado por bomba de calor. Teniendo en cuenta que el mejor rendimiento de la geotermia en calefacción se obtiene con suelo radiante, ¿ve factible, eficiente y rentable instalar unos captadores de calor verticales en la zona del jardín, con su correspondiente intercambiador de calor, para obtener, al menos, calefacción y agua corriente en esta vivienda unifamiliar, con una inversión similar a la de la aerotermia (placas solares e intercambiador de calor)?

Cristina Cabello responde: Aprovechar el calor del subsuelo para producir agua caliente sanitaria (no agua corriente), calefacción y climatización es factible y muy eficiente: las bombas de calor geotérmicas son los equipos de mayor rendimiento del mercado. Pero es un sistema caro. Según la página web de 'Arquitectura sostenible', donde puedes encontrar mucha información sobre geotermia doméstica, “inicialmente los costes de instalación pueden legar a ser casi el triple de los de las instalaciones convencionales de gas natural o de gasoil.

En el tema de las instalaciones, yo creo que lo más importante es solicitar a un especialista que nos asesore, hay arquitectos que llevan tiempo instalando sistemas de calefacción y ACS con bombas de calor de tipo aerotermia o geotermia en las viviendas que diseñan, y que funcionan correctamente. Y por supuesto hay ingenieros y empresas que les avalan instalaciones ya realizadas en viviendas unifamiliares como la que describe Mari Carmen. Pero no todas las instalaciones son iguales, ni todos los equipos tienen el mismo rendimiento, ni todas las instalaciones de suelos radiantes funcionan de la misma forma. Por ello un estudio cuidado, la elección de equipos eficientes y de calidad, el diseño correcto de las instalaciones y la comparativa entre varios presupuestos es garantía de que vamos a colocar una instalación correcta.

Diana: Tengo una vivienda en la zona del casco antiguo que, actualmente, no tiene calefacción. Tendría q hacer toda la instalación de radiadores, caldera, incluso poner el gas. Actualmente funciono con termo eléctrico para el agua y la vitrocerámica. ¿Esto entraría en las actuaciones subvencionables?

Cristina Cabello responde: No Diana, no entra este supuesto en las ayudas europeas; no se subvencionan generadores de combustibles fósiles; se entienden generadores de combustibles fósiles los que funcionan a butano, gasoil, gas… todos los derivados del petróleo. Un cambio de una instalación de calefacción de gas a una energía renovable si puede ser subvencionable. La incorporación de un equipo de aerotermia en una vivienda para calefacción y refrigeración podría ser subvencionable hasta con 3.000 euros.

Alba: Tengo una consulta para la experta Cristina Cabello. Mis padres tienen una casa independiente en un pueblo de Aragón, están mirando el poner placas solares en su vivienda para reducir el coste de la factura de la luz que durante los meses de invierno es más elevado, así como realizar otras reformas de mejora del aislamiento. Ya tienen ventanas con puente térmico. ¿Sería factible recibir una subvención para acometer esta obra?

Cristina Cabello responde: Uno de los requisitos que ha de cumplir la instalación de un sistema para que sea subvencionable es que consiga una reducción del 30% el consumo de energía primaria no renovable. La energía primaria es toda forma de energía disponible en la naturaleza antes de ser convertida o transformada (petróleo, solar, eólica…etc.). Para producir electricidad ha de tener lugar una trasformación de la energía, y por tanto se considera energía secundaria. Las placas fotovoltaicas para producir exclusivamente electricidad no reducen el consumo de energía primaria no renovable, y por tanto no son subvencionables. Sí son subvencionables las placas fotovoltaicas si sirven de apoyo a un equipo de aerotermia instalado para dar servicio de calefacción, refrigeración y ACS, que sustituye a un generador térmico que empleaba combustibles fósiles. La mejora de ciertos cerramientos incorporando aislamiento, siempre que cumplan con la normativa vigente, son subvencionables.