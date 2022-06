Aventura y naturaleza con niños en la comarca Sierra de Albarracín

*

Ruta del Barranco de la Hoz

El cañón del Río Blanco es una ruta de senderismo que destaca por ser muy bonita y entretenida. Es bastante suave, la mayoría del camino es llano ya que, exceptuando pequeñas subidas, apenas tiene cuestas por lo que es ideal para hacer con niños. Hay que tener cuidado con los pasos colgantes sobre el río. La ruta del barranco de la Hoz parte del propio Calomarde y se recorren alrededor de 6 kilómetros. Hay zonas en las que no se puede dar marcha atrás. Transcurre por dentro del cañón, pero no por eso es peligrosa, ya que en cualquier cuesta o zona más complicada, siempre existen sistemas de seguridad que nos facilitan su recorrido, como pueden ser escalones, barandillas, etc.