Aumenta el presupuesto para favorecer la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión

-

¿Cuáles son los colectivos de difícil inserción?

Las empresas de inserción pueden contratar como trabajadores a personas que se engloben en alguno de estos colectivos:

Perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción y también a los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de esta ayuda.

Personas sin acceso al IAI, que no pueden acceder por falta del período exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora o por haber agotado el período máximo de percepción legalmente establecido

Jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, que hayan recibido o estén recibiendo medidas e instrumentos de protección de acuerdo con la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón.

Personas con problemas de drogadicción u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.

Internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral especial regulada en el artículo 1 del Real Decreto 782/2001, de 6 de julio, así como liberados condicionales y ex reclusos.

Menores que estén incluidos en el ámbito de aplicación de la L.O. 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, cuya situación les permita acceder a un empleo y cuya relación laboral no esté incluida en el ámbito de aplicación de la relación laboral recogida en el artículo 53.4 del R.D. 1774/2004, así como los que se encuentran en situación de libertad vigilada y los ex internos.

Personas de servicios de alojamiento permanente o temporal autorizados por las Administraciones Públicas.

Individuos que vengan de servicios para el apoyo de la inclusión social del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública o aquellos autorizados por la normativa vigente.