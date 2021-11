Digitalización y proyectos únicos para transformar el sector industrial

"Teníamos excelentes productos nuevos para presentar en todo el mundo y, como no iba a ser posible hacer un evento físico, la única opción era digitalizarnos", explica Rosa Mauri, Vice President Digital Marketing and Communications en la división Power and Flow de Atlas Copco, multinacional sueca dedicada a la fabricación de herramientas y equipos industriales.

La compañía ha transformado el sector liderando proyectos innovadores que se caracterizan por elementos como la digitalización y la sostenibilidad. Ejemplo de ello fueron las iniciativas que llevó a cabo durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus, cuando realizó sus primeros lanzamientos de productos en línea transmitidos en vivo, incluyendo una experiencia virtual de sus nuevos sistemas de almacenamiento de energía.

"Nuestro primer evento, ‘Zero is the number one’, se utilizó como un proyecto piloto. Con él fuimos el primer fabricante mundial de generadores en lanzar una gama de sistemas de almacenamiento de energía de iones de litio, una solución de energía limpia y silenciosa. En menos de 20 minutos, presentamos un concepto novedoso alrededor del mundo ‘zero’, pues los sistemas de almacenamiento de energía entregan cero emisiones de CO2, cero ruido y cero necesidades de mantenimiento, lo que permite a los operadores minimizar su impacto ambiental mientras se benefician de un bajo costo de propiedad", apunta Mauri.

Rosa Mauri, durante uno de los lanzamientos virtuales de producto de Atlas Copco. Atlas Copco.

Para hacerlo interactivo, los equipos encargados de la iniciativa agregaron un visor de producto de 360 grados, elementos 3D con animaciones, vídeos 3D para mostrar las aplicaciones e incluso llevaron el producto al estudio mediante realidad aumentada.

Como se trataba de un producto innovador, también decidieron promoverlo a través de las redes sociales para atraer nuevos clientes potenciales, incluidos los eventos de Linkedin. Así, más de 700 personas asistieron al primer lanzamiento de producto virtual, con una tasa de participación cercana al 75%, superando ampliamente el promedio estándar de los ‘webinars’, que ronda el 45%. A ello le siguió una serie de otros lanzamientos de productos virtuales, una nueva torre de iluminación, una nueva gama de bombas de extracción de agua y un gran generador de energía.

Asimismo, la compañía desarrolló ‘Power island’, un entorno virtual sostenible donde los visitantes pudieron descubrir algunas de sus soluciones de aire, energía y luz en un contexto casi real. Los participantes disfrutaron de la ‘isla’ a vista de pájaro, conociendo todos sus rincones y volando sobre una planta química, una construcción metropolitana, una cantera, la planta solar o la edificación de un puente.

Imagen del proyecto ‘Power Island’, una experiencia virtual en un entorno sostenible. Atlas Copco.

En esa experiencia de 360 grados, los productos se muestran en un entorno casi real, en algunas de las aplicaciones donde pueden encontrarse. En la planta química, sus compresores de aire trabajan de la mano con los últimos generadores. En la zona de construcción metropolitana, sus compresores eléctricos, sus herramientas y sus sistemas de almacenamiento de energía limpios y silenciosos funcionan en paralelo con los eficientes generadores Stage V, las últimas bombas y torres de iluminación sin emisiones. Y, en la cantera, se encuentran las últimas torres de iluminación junto con bombas de extracción de agua, generadores y bombas sumergibles y de superficie.

Sostenibilidad

El de las soluciones de iluminación es precisamente otro de los ámbitos en los que la compañía refleja su carácter innovador. En él, la introducción de tecnologías complementarias puede ayudar a cosechar grandes recompensas, aumentado la sostenibilidad operativa y reduciendo ruido y costes. Aunque la mayoría de las torres de iluminación del mercado dependen de la potencia del motor diésel, los que son solo eléctricos y las opciones de LED alimentadas por baterías de iones de litio ofrecen el mismo rendimiento con los beneficios adicionales de reducción de las emisiones de CO2, menores costes de repostaje y funcionamiento silencioso.

A este respecto, cabe destacar que la compañía ha lanzado recientemente la torre de luz solar HiLight S2 +, un producto 100% sostenible al ayudar a los usuarios a cortar las emisiones de CO2 hasta seis toneladas en comparación con las tecnologías tradicionales. Asimismo, la energía renovable generada por sus paneles solares extensibles es almacenada en sus baterías, lo que permite la autonomía de funcionamiento cuando el rendimiento solar es mayor que la demanda energética.

