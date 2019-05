Un lugar marcado por la tradición minera

3

Para anotar en el calendario

29 de enero, San Valero: Las tradicionales hogueras de San Valero son una tradición a la que nunca se falta.

Semana Santa: Aunque no está enmarcada dentro de la Ruta de los Tambores de Teruel, Ariño celebra su particular ‘Rompida de la Hora’ la madrugada del Jueves Santo, además de desfiles procesionales el miércoles y el viernes.

Tras el lunes de pascua, romería a la ermita de la Virgen de Arcos: Las romerías y las fiestas populares siempre han sido puntos de encuentro y movimiento de las culturas populares de la zona. En Ariño, el lunes siguiente al lunes de Pascua se celebra una romería hasta el Santuario de la Virgen de Arcos.

23 de abril, fiestas de San Jorge: La localidad celebra su particular representación de la leyenda de San Jorge y el dragón.

En agosto, fiestas en honor de San Roque: Las fiestas patronales se celebran a mediados de agosto.

4 de diciembre, Santa Bárbara: En un lugar con tan marcada tradición minera no podía faltar una celebración en honor a la patrona de los mineros.