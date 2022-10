Aragón, una gran apuesta por lo sostenible

Paz Comech, coordinadora del Máster Universitario en Energías Renovables y Eficiencia Energética y miembro del IUIM-CIRC, explica alguna de las principales dudas que surgen en torno al tema de las energías sostenibles.

¿Qué se considera una energía sostenible y qué no?

Una energía sostenible debe ser asequible, económica, limpia y eficiente. Es decir, debe permitir un desarrollo sostenible de la zona o la región. Si consideramos la definición de la ONU para desarrollo sostenible, una energía sostenible es aquella que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Este término está relacionado con las energías renovables y la eficiencia energética.

Pero, a veces, se confunden los términos.

Efectivamente, energía sostenible no es sinónimo de energía renovable. La energía renovable es la que se obtiene a partir de fuentes naturales inagotables a escala humana, como el viento, el sol, la geotermia, la biomasa… pero una instalación renovable puede ser sostenible o no. Si una instalación basada en energías renovables impacta negativamente en el medioambiente o en el desarrollo de la comunidad en la que se instala, esa instalación no puede ser considerada sostenible. Por ejemplo, la energía de la biomasa es una energía renovable, pero si en su utilización debemos arrasar con los bosques de la zona no será una energía sostenible puesto que estamos comprometiendo el futuro de la zona al afectar a su medioambiente y a su desarrollo económico.

¿Qué otros aspectos hay que tener en cuenta?

La eficiencia energética es el otro punto clave a tener en cuenta. Si somos más eficientes conseguimos reducir la demanda energética y será menor la necesidad de generar energía reduciendo el uso de energías no sostenibles para ello. La eficiencia energética se podría definir como la relación entre los productos y servicios finales y la cantidad de energía consumida para obtenerlos. Si obtenemos un mismo producto y consumimos menos energía ahorraremos energía y seremos más eficientes. Es importante que en ese ahorro energético los productos no pierdan calidad. Se trata de producir igual o mejor con un gasto energético menor. Si pensamos en nuestros hogares, no seremos más eficientes si vamos a oscuras o si nos congelamos de frío en invierno, lo seremos si somos capaces de mantener el confort gastando una menor energía para ello.

¿Cuáles son sus aplicaciones?

Las mismas que las de otras fuentes de energía: producción de energía eléctrica, climatización, transporte…

En Aragón, ¿qué energías sostenibles son las más importantes?

En Aragón, se ha realizado una importante apuesta por las energías renovables. Según el último publicado por REE, del año 2021, un 77% de la energía renovable producida por Aragón empleó fuentes renovables y se sitúa como la cuarta comunidad con más energía renovable en España. Las energías renovables son un pilar importante, aunque habría que verificar si existe algún tipo de impacto negativo en las zonas en las que se instalan. También se está trabajando de una forma muy importante en la mejora de la eficiencia energética en vivienda, Pymes, industria, instalaciones agropecuarias… mediante diferentes ayudas.

¿Hacia dónde van las apuestas de futuro?

Es complicado hacer una hipótesis de futuro. En la situación actual es especialmente importante reducir la dependencia energética de combustibles provenientes de otros países. Hemos visto como la guerra en Ucrania ha afectado al coste de la energía con unos incrementos de precio históricos, por lo que la mejora energética y por las energías renovables que permitan reducir dicha dependencia parece que va a continuar.

¿Qué papel juega el autoconsumo?

Actualmente, se está produciendo un importante incremento del autoconsumo. Se trata de instalaciones de menor tamaño situadas en los puntos de consumo y que tienen un impacto ambiental muy reducido, por lo que es otra de las apuestas de futuro para la producción de energía eléctrica. Para la climatización actualmente existen tecnologías muy eficientes, por ejemplo, la biomasa, la geotermia, aerotermia…

¿Cuáles son las perspectivas?

Nuestra región está situada cerca de otras comunidades con una gran demanda pero sin el territorio disponible que se necesita para la instalación de las grandes centrales eólicas o solares. Algunas de las previsiones que existen actualmente implican que esas grandes instalaciones se implantarán en nuestro territorio, en nuestras zonas rurales. Esto puede presentar grandes ventajas pero también puede afectar al desarrollo futuro de estas áreas si no se planifican de forma adecuada teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad.