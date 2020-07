Aprende a mejorar las condiciones de los préstamos.

Elegir un préstamo personal online siempre conlleva un riesgo. Además, si no cuentas con experiencia suficiente en el mercado de la financiación, online o no, es posible que no sepas identificar cuál es la opción que más te interesa o conviene. Disponer de un comparador de préstamos online como el de Matchbanker es una clave fundamental antes de firmar el contrato definitivo. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando hemos tomado la decisión y luego nos damos cuenta de que podíamos haber conseguido mejores condiciones?

¿Qué implica mejorar las condiciones de un préstamo personal?

El objetivo principal que se persigue cuando buscamos mejorar las condiciones de un préstamo personal es reducir el coste final del mismo. Por lo tanto, buscar un interés más bajo o reducir el plazo al máximo que nos permita nuestra capacidad financiera es una forma de pagar menos. Por lo tanto, dependerá de cuál sea la prioridad de la persona que haya pedido la financiación.

No obstante, es importante tener en cuenta que un interés más bajo va a dar lugar a que el coste total disminuya una vez reembolsado el crédito. En cambio, reducir el plazo va a dar lugar a cuotas más altas, pero también los intereses se van a generar durante menos tiempo. En cualquiera de los dos casos anteriores, ahorraremos una vez devuelto el dinero que habíamos solicitado a la entidad.

Buscar un producto en la competencia con estas características será una oportunidad para mejorar las condiciones que tenemos con el préstamo personal actual. No obstante, dependiendo de lo que aparezca reflejado en nuestro contrato, es posible que tengamos que pagar algún tipo de penalización. De ser así, es importante calcular si nos merece la pena el cambio en relación al ahorro que vamos a tener o si nos saldrá más caro que seguir pagando el crédito actual.

La importancia de comparar utilizando la TAE como referencia principal

Si has decidido cambiar de entidad, es importante comparar al menos las condiciones de tres productos distintos. La TAE es, junto al plazo y al capital, los factores que van a determinar cuánto vamos a pagar por conseguir la financiación. Por este motivo, es importante conocer el coste medio que tienen los créditos al consumo online o no.

Aunque se trata de un indicador a tener en cuenta, las comisiones también pueden hacer que la cifra que habremos pagado al reembolsar el crédito aumente. Por lo tanto, es importante valorar si nos merece la pena asumirlas por tal de conseguir las condiciones que incluye el préstamo personal que más interesa. De nuevo, hacer cálculos o recurrir a un comparador en MatchBanker es fundamental para no arrepentirnos. No olvides de que estás contrayendo una deuda a largo plazo.