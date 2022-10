Almudena Cid: "En mi deporte, rompí la barrera de la niña en la élite y la abrí a la mujer"

Almudena Cid sabe lo que es alcanzar la gloria: es la única gimnasta rítmica que ha disputado cuatro finales olímpicas. Tras su exitosa carrera deportiva, ahora ha volcado toda su pasión en la interpretación y las letras.

¿Por qué son necesarios los encuentros con referentes femeninos?

Tenemos que seguir dándonos visibilidad. Este tipo de galas favorecen esto precisamente y si se hacen es por que aún estamos en un momento en el que es necesario. Ojalá las mesas inspiradoras no sean en un futuro solo de mujeres, sino que tengamos la posibilidad de entrar a escuchar a los dos sexos, con sus diferentes profesiones, con la naturalidad con la que se debería. Estamos en un camino que tenemos que seguir recorriendo y cultivando.

Como deportista, ¿has sentido agravio comparativo respecto a los atletas masculinos?

NOTICIAS RELACIONADAS Un encuentro para poner en valor el éxito femenino

Mi disciplina deportiva es más bien femenina. Cuando los niños han intentado adentrarse en ella, con el derecho que tienen, he podido vivir de primera mano la discriminación social que se han encontrado. Eso me ha ayudado a entrar en contacto con lo que ha sufrido la mujer en otras disciplinas y a entender mejor lo que aún nos queda por recorrer en otros deportes, aunque se están dando pasos importantes, los mismos que estoy viendo que están dando los hombres dentro de la rítmica. Pero, todavía falta que se implanten en la sociedad. A nivel deportivo, lo que he visto es que, en el tema económico, lo que yo podía recibir nada tenía que ver con lo que percibía un chico que se dedicaba al tenis, fútbol, baloncesto... que están considerados como más profesionales. También soy consciente de lo que generan otros deportes. Pero creo que hay un impulso inicial que hay que dar para que estas disciplinas puedan llegar a ser reconocidas y tengan seguimiento y participación por parte de los más jóvenes.

En la esfera pública, ¿crees que las mujeres famosas reciben un trato diferente al de los hombres conocidos?

En alguna ocasión me he encontrado un titular en el que se referían a mí como ‘la mujer de’. En este periodo de mi vida tan convulso en lo personal han usado el tema de la maternidad como motivo para culpabilizarme. Algo que, además, no tiene nada que ver con la realidad.

A lo largo de tu infancia, ¿quién o quiénes fueron tus referentes femeninos?

Sin duda, mi madre. Además, ella jugaba al fútbol de pequeña en un equipo para recaudar dinero para una cooperativa de costureras y fue de las primeras mujeres en el pueblo que se metió en el pantano y lo cruzó, sin miedo a lo que se pudiera decir de ella. Es una mujer muy culta y siempre me ha aportado mucha riqueza. Ha sido un referente también cuando, siendo adulta, he sido consciente de la naturalidad con la que se ha movido en el mundo en estos aspectos. Fue muy transgresora para la época.

¿Y de fuera de casa?

También me ha inspirado lo más cercano y próximo y, en mi deporte, que es muy femenino, tampoco he sentido ausencia de referentes. Creo que he desmitificado mucho a la gente en general, no soy nada fanática principalmente porque, desde muy pequeña, he notado la mirada de las jóvenes y eso me ha hecho sentir mucha responsabilidad, porque me gusta hacer bien las cosas. En mi deporte, por ejemplo, rompí la barrera de la niña en nuestra disciplina en la élite y la abrí a la mujer. Fui la primera que sostuvo su carrera deportiva durante tantos años y eso ha hecho que muchas gimnastas, entrenadores y público hayan cambiado su mentalidad y entiendan el cuerpo de la mujer dentro del tapiz como algo normal y no como si significara estar fuera de forma.

¿Un reto conseguible a corto plazo?

Me encantaría que cuando se hagan una foto los presidentes de todas las federaciones deportivas aparezcan un 30% o un 40% de mujeres. Si lo pienso en términos de eficacia, responsabilidad y compromiso, no entiendo por qué no están.