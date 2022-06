Alfredo Zaldívar: "La hospitalidad es parte de nuestro ADN"

Después de dos años sin unas fiestas en condiciones, Remolinos vuelve a honrar a San Antonio de Padua por todo lo alto. Las de junio son sus fiestas menores pero, ya lo dice su alcalde, Alfredo Zaldívar, que apenas hay distinción con las de septiembre. Desde hoy, 10 de junio, hasta el próximo martes, la localidad de la Ribera Alta del Ebro está en fiestas y todo el que quiera está invitado.

Unas fiestas normales después de dos años, ¿cómo se esperan?

El pueblo tiene muchas ganas porque llevamos dos años sin hacer prácticamente nada. Esperamos que sean unas fiestas muy participativas y con mucha algarabía. Los vecinos están deseosos de poderse reunir con los amigos y divertirse.

Remolinos tiene unos mil habitantes. ¿Cuántas personas se suman a la fiesta?

La población suele ser bastante uniforme pero, al menos el sábado por la noche, no paran de entrar y salir taxis con gente de los alrededores. Y eso que en otros pueblos de la comarca también son fiestas. La hospitalidad es parte de nuestro ADN y todo el mundo es bien recibido. Lo habitual es que venga gente sobre todo a las vaquillas y a los conciertos, entre otros actos programados.

¿Algo destacable este año?

El pregón va a ser especial, porque lo van a dar los jugadores del Club Deportivo Remolinos, que acaba de ascender a Primera Regional Preferente de fútbol. Va a haber más de 35 personas en el balcón del Ayuntamiento. Eso es ya en sí una fiesta.

¿Qué papel tiene el Ayuntamiento en la organización de las fiestas?

En Remolinos no hay comisión de fiestas y las organiza la concejalía de Festejos intentando que haya actos para todos. Este año todo se ha encarecido un 20%. Si hablamos de verbenas y vaquillas, lo que antes costaba unos 40.000 euros, ahora cuesta 10.000 más. A eso hay que sumar los espectáculos de calle y animación, los cabezudos, el recorrido de bares, las jotas de ronda… Se va a notar en el presupuesto, pero después de dos años sin fiestas no íbamos a escatimar.

¿De qué forma pueden contribuir los vecinos?

Todos los años sacamos a la venta bonos colaboradores de 30 euros. Se suelen vender unos 800, es decir, casi todo el pueblo compra. Esto alivia un poco los gastos y ayuda a que después se disfruten todos los actos gratis.

¿El alcalde vive las fiestas como uno más?

Siempre trato de ir a todos los actos, pero ahora las cosas me van viniendo más largas (risas). Aunque intento descansar algún rato, suelo estar presente desde primera hora hasta la noche y participar como todos. A los 50 empecé como danzante y, aunque no sé si me animaré, ha sido un orgullo bailar estos últimos años.

Vuelven las vacas y el dance y habrá toro 'engamellado'

Vaquillas en las fiestas de Remolinos en el año 2019 Ayto. Remolinos

La gran tradición de vaquillas que hay en toda la Ribera Alta del Ebro se nota en el programa de fiestas de Remolinos. Las vacas tienen una importante presencia y este año vuelven a las calles del pueblo para hacer disfrutar a vecinos y allegados. También lo hace el dance, que se bailará el día 13 en la procesión y después de la misa, en la plaza de la Iglesia. Uno de los momentos más emotivos de las fiestas será el martes 14, cuando después de subir hasta las inmediaciones de la ermita en procesión, se baje bailando. Así lo harán tanto los danzantes oficiales de este año como los vecinos que se quieran ir sumando de forma espontánea. Son personas de todas las edades y, generalmente, mayores que en su día fueron danzantes.

El sábado por la noche habrá un toro embolado como no se ha hecho nunca en Remolinos. Será 'engamellado' al estilo Cariñena, es decir, que no llevará bolas de fuego en los cuernos, sino en un yugo que se encorda a estos. Será a las doce de la noche y se espera que acuda mucho público a un toro de ronda que, por su singularidad, es Fiesta de Interés Turístico en Aragón.