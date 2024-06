Alcampo y sus cinco ejes para lograr la neutralidad climática en 2043

La situación cada vez más crítica del planeta plantea grandes desafíos para las empresas. Alcampo lleva años asumiendo su responsabilidad, posicionándose a la vanguardia de grandes soluciones, innovando y tomando decisiones para contribuir a frenar el cambio climático. Su plan de acción ‘Cuidar el planeta’ se enfoca en impactar en cinco campos que consigan sus objetivos medioambientales.

Descarbonización

La comercialización de productos supone un 67% de las emisiones totales de Alcampo. Por ello, su enfoque se centra en exponer a sus proveedores los objetivos de cara a 2043. Su compromiso se extiende al seguimiento de emisiones de cada proveedor a través de una nueva herramienta, además de aplicar una cláusula de reducción en los convenios comerciales. Internamente, para reducir las emisiones directas un 46% en 2030 y conseguir la neutralidad climática en 2043, la compañía trata de reducir su impacto de combustión y fugas de gases refrigerantes con medidas como la adquisición de vehículos propios para la comercialización ‘online’, de los que el 87% son íntegramente eléctricos, reduciendo así un 84% sus emisiones desde 2013. En cuanto a las relativas a la electricidad, Alcampo lleva desde 2018 utilizando exclusivamente energía de fuentes renovables, disminuyendo a cero sus emisiones. Teruel fue uno de los primeros territorios donde se implantó el autoconsumo de energía fotovoltaica.

Alcampo lleva un control de sus proveedores para reducir las emisiones en toda su cadena de valor

Economía circular

La compañía alcanzó una tasa de valorización de residuos del 92% en 2023, periodo en el que incorporó seis centros más a su proyecto residuo cero, que ya cuenta con 41 hipermercados y tres plataformas logísticas que segregan y valorizan el conjunto de residuos. Así, consiguió la valorización de más de 43.650 toneladas de residuos como cartón, plástico, chatarra, madera, palets, pilas, fluorescentes, compost, etc. Además, colabora en varias iniciativas como los córners de ropa de segunda mano con Moda re-, de Cáritas, y alianzas con proveedores que apuestan por la economía circular, así como la generación de ‘petfood’ de marca propia con subproductos cárnicos de las carnicerías.

Proteger la biodiversidad

Apoyar y conservar la biodiversidad y los ecosistemas marinos y terrestres es otro de los campos en los que trabaja Alcampo. Colabora con ganaderos y agricultores para volver a integrar variedades autóctonas en la cesta de la compra, además de crear, cumplir y compartir políticas que permitan luchar contra la destrucción y deforestación de los bosques, el cuidado de los océanos y de los ecosistemas naturales.

Alcampo se preocupa por el impacto de sus productos, pero también por su calidad. Alcampo

Desperdicio alimentario

El objetivo de la marca Alcampo es lograr eliminar el desperdicio alimentario en 2032, poniendo el foco en la prevención y renovación de sus procesos, formando a sus colaboradores y sensibilizando a sus clientes. Así, mejoró la tasa de desperdicio un 13% en 2023. La compañía revisa los procesos internos para identificar las causas y trabajar en soluciones como 'Smartway', basada en inteligencia artificial, que gestiona el excedente alimentario identificado en los productos cuya fecha de caducidad se acerca, elige la opción adecuada para rebajarlos o donarlos, aplica el porcentaje de reducción de precio adecuado e imprime las etiquetas. De esta forma, se evita en un año desperdiciar casi 7.5 millones de artículos. Además, la empresa colabora con Too Good To Go, con el Banco de Alimentos, y con otras organizaciones sociales.

Polución plástica

Alcampo trabaja con los objetivos de que en 2025 el 100% de sus envases de plástico sean reciclables, compostables y reutilizables, así como de reducir un 50% en 2050 los envases de plástico en el mercado. Hasta la fecha, la reciclabilidad lograda en envases de productos frescos de mercado es del 70%, cifra que alcanza el 90% en los de marca propia.