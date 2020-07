Adrenalina, fauna y naturaleza: experiencias inolvidables en familia sin salir de Aragón

Para los más atrevidos: la tirolina de Hoz de Jaca

1

En este 'top three' de las emociones fuertes se encuentra en primer lugar, y sin discusión, la tirolina doble de Hoz de Jaca, la más larga y alta de Europa. Con sus 1.270 metros de altitud, colgada sobre el pantano de Búbal, ofrece unas vistas inigualables de esta parte del valle de Tena, en el corazón del Pirineo. La experiencia es apta para cualquier niño que pese más de 40 kilos y también para abuelos valientes, ¿por qué no?... ya que no hay restricciones de edad, el único requisito es tener muchas ganas de vivir una experiencia única.

El mirador es el punto de partida de la atracción, que recorre un kilómetro en un descenso de 115 metros en el que se pueden llegar a superar los 90 kilómetros por hora. Y si esto ya te lo sabes porque eres de los que ya la has probado y quieres repetir... atrévete con el descenso nocturno y disfruta de una posición privilegiada cerca de la luna.