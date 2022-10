Acuicultura para salvar los ríos

Aragón cuenta con 48.000 kilómetros cuadrados de cuencas fluviales, por lo que la salud de los ríos es un tema de absoluta importancia en el territorio. Y en cuidarlos juegan un papel clave los ciudadanos y las administraciones, por supuesto, pero también las empresas, entre ellas las de acuicultura, que se dedican al cultivo de peces para consumo humano mediante técnicas sostenibles.

Cabe recordar que Aragón es una de las grandes potencias nacionales en acuicultura, lo cual es decir mucho porque España es el primer productor europeo de productos acuícolas, con más de 300.000 toneladas al año. En los ríos de alta montaña de Aragón es donde encuentran un entorno perfecto para desarrollarse en las mejores condiciones posibles dos peces en particular: la trucha arcoíris, de la que la Comunidad genera unas 1.200 toneladas al año; y el esturión, del que salen las dos toneladas al año de caviar que exporta Aragón al resto de Europa y el mundo.

El primero de ellos no necesita presentación. Es un pescado muy valorado por su delicado sabor y por su alto valor nutricional: contiene Omega-3 DHA y EPA, capital para el funcionamiento del sistema circulatorio y neuronal, y minerales clave como el fósforo y el selenio. El segundo, el esturión, es del que se obtiene el caviar. Es una especie que permanece casi inalterada desde hace un cuarto de millón de años y cuyo caviar solo es comercializable si procede de la acuicultura, por lo que su cultivo es la mejor manera de conseguir este manjar de reyes.

Los mejores ríos de montaña

Ambos peces se crían en aguas fluviales. Según el MAPA, precisan de temperaturas bajas. Son las que tienen ríos como el Cinca, que nace en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Es allí, en las montañas oscenses, donde la calidad del agua es la más adecuada para cultivar esturiones. Se utiliza el agua del río, que se lleva a los tanques de cría para devolverla más tarde al primero, siempre tras controles exhaustivos a los que obliga el Gobierno de Aragón y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Algo similar ocurre a más de 300 kilómetros al sur, en Teruel, donde hay varios viveros especializados en la trucha arcoíris, un pez que desova en aguas de hasta 14 grados. Necesitan, como los esturiones, que su entorno sea lo más prístino posible: agua sin tratar, limpia y de gran pureza. A este respecto, cabe destacar que las empresas de acuicultura han puesto en marcha complejos sistemas de recogida y filtración de agua para el proceso previo a devolverla a sus cauces fluviales.

La acuicultura española, y también la aragonesa, representa una forma ideal de conseguir pescado de calidad a un precio asequible sin forzar los ecosistemas silvestres en mares y ríos y, además, protegiendo el medioambiente. De hecho, España es una de las principales productoras mundiales de pescado de acuicultura gracias a que cuenta con unos recursos hídricos sin paragón en la Unión Europea, que ha puesto en marcha una 'estrategia verde' para cambiar los modos de producción de alimentos.

No en vano, el último informe mundial Sofia (por sus siglas en inglés) sobre el estado de la pesca y la acuicultura de la FAO subraya "el gran potencial para alimentar y nutrir a la creciente población mundial" que tiene esta actividad, también en tierras de secano. Porque no tener costa no es impedimento para que Aragón sepa sacar partido de sus recursos hídricos gracias a la acuicultura.