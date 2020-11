Un sorteo de 250 balones y 12 camisetas de fútbol para luchar contra el cáncer infantil

Por primera vez en 26 años, y debido a la actual situación sanitaria, Aspanoa cambia su tradicional partido de veteranos en La Romareda por un gran sorteo contra el cáncer infantil, que se celebrará este domingo, 29 de noviembre.

En concreto, se sortearán 250 balones de fútbol, tres camisetas del Real Zaragoza y otras nueve de equipos que han jugado este emblemático encuentro de Aspanoa en las últimas dos décadas: Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao, F. C. Barcelona, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Selección Española, Sevilla F. C. y Valencia F. C. “Aunque este año no haya partido por el coronavirus, tenemos que marcarle un gol al cáncer infantil igual. Además, necesitamos más que nunca el apoyo de la sociedad porque desde marzo no hemos podido hacer apenas actividades solidarias”, explica Juan Carlos Acín, gerente de Aspanoa.

Los boletos, que están ya están a la venta por un donativo de 3 euros, pueden adquirirse a través de la web de Aspanoa (www.aspanoa.org), donde también se ha habilitado una fila cero. Han salido 25.000 boletos a la venta, de manera que 1 de cada 100 resultará premiado con un balón. El sorteo se emitirá este domingo a las 11.30 a través de las cuentas de Facebook y Youtube de Aspanoa.

“El partido de Aspanoa representa nada menos que el 20% de los ingresos que necesitamos para atender a los niños con cáncer de Aragón, apoyar a sus familias e impulsar la investigación del cáncer infantil. Los zaragozanos saben de la importancia que este evento tiene para nosotros. Por eso, no podíamos perder esta actividad y hemos decidido reconvertirla en este sorteo que estamos seguros de que también funcionará, porque el éxito de este evento no está en el partido en sí, sino en el inmenso cariño que la sociedad tiene hacia nuestra labor”, remarca el gerente de Aspanoa.

Solidaridad "vital"

Durante la presentación de este evento -que tuvo lugar en el salón de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza y en el que participó el alcalde la capital aragonesa, Jorge Azcón, la concejala de Deportes, Cristina García, y el responsable de la Fundación del Real Zaragoza, Pedro Suñén-, Acín señaló que este partido es fundamental para Aspanoa y puso como ejemplo que la recaudación que se logró el año pasado ha permitido reformar integralmente el piso de acogida donde se alojan familias de niños con cáncer de Huesca, Teruel, La Rioja y municipios zaragozanos alejados de la capital aragonesa durante el tratamiento de sus hijos. “Este año, el gol al cáncer no lo pueden meter Cani o Lafita. Lo tenemos que marcar cada uno de nosotros participando en el sorteo”, recalcó.

El gerente de Aspanoa también quiso agradecer la solidaridad “vital” de las 10 empresas e instituciones que este año colaboran con la asociación a través de este evento: Artículos de Menaje para Colectividades (A. M. C.), Carbotainer, CEFA, Ebroacero, El Corte Inglés, Joarjo, Martín Martín, Mercazaragoza, Grupo Zoilo Ríos y Zaragoza Deporte. “Su generosidad es más emocionante que nunca por el complejo momento que estamos viviendo todos”, concluye Acín.