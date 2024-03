200.000 euros en descuentos para que los jóvenes se compren un sofá

Que ningún joven menor de 35 años se quede sin tener un buen sofá en su casa. Ese es el fin de la última acción de Tapigrama destinada a este colectivo y que se toman como una inversión de futuro. La empresa, que nació a finales de los años noventa con la intención de fabricar e innovar en el mundo del mueble tapizado, va a destinar 200.000 euros en descuentos directos en todas las creaciones que la tapicería aragonesa fabrica en sus instalaciones de la localidad de Cadrete.

Unos 500 jóvenes podrán beneficiarse de la campaña ‘Acomódate si eres joven’ en la que Tapigrama invertirá la mayoría de los beneficios de los últimos ejercicios. Para aquellos que sean titulares del Carné Joven el descuento será del 30% en sofás fabricados en Cadrete y que no tengan alguna promoción o estén en liquidación. Por su parte, las personas menores de 35 años que no sean titulares del Carné Joven contarán con un 25% descuento sobre el precio de venta. Ambos colectivos también obtendrán ciertas ventajas en sofás en oferta o liquidación. La única condición para acogerse a estos descuentos es acreditar que el comprador es menor de 35 años y que los sofás son para su propio domicilio, no para el de sus progenitores, indistintamente de que sea en propiedad o en alquiler.

Tapigrama busca ofrecer opciones para jóvenes a precios muy por debajo del mercado con el fin de ayudarlos en esta etapa de sus vidas. "Sabemos lo importante que es un sofá para una nueva casa o cuando comienzas a formar una familia, así que queremos que nuestros sofás Tapigrama formen parte de sus vidas durante muchos años", explica Jesús Galve, cofundador de la empresa. Como cuenta Galve, "mientras duren los fondos destinados, es una oportunidad única para que nuestros jóvenes puedan comprar un sofá de primera calidad a precio de almacén". Más información de la campaña en tapigrama.es.

Expansión

Tapigrama afronta esta acción sumergida en un proceso de expansión. El pasado 15 de febrero inauguraron una nueva tienda en el zaragozano barrio de La Jota, en Marqués de la Cadena 39, y hace solo unos días, el pasado 6 de marzo, abrieron al público su séptima exposición en la capital aragonesa. Esta vez, en el barrio de San José, más concretamente, en Tenor Fleta, 68.

Instalaciones de Tapigrama en Cadrete. Tapigrama

Con esta séptima apertura en Zaragoza capital, que desde Tapigrama señalan que no será la última, cierran el anillo que conforma la ciudad, a la vez que van cumpliendo uno de sus cometidos: "Cualquier zaragozano podrá comprar un sofá Tapigrama en su barrio sin desplazarse al centro", concluye Galve.

Es un paso más dentro de una estrategia que comenzó en 2012 con un cambio en la estrategia de venta y un viraje en la forma de dar a conocer sus productos. En ese momento, empezaron un lento proceso encaminado a comercializar sus sofás directamente desde sus propias tiendas y entregarlos desde su fábrica de Cadrete. Lo que comenzó con una exposición en Zaragoza centro, años más tarde, llegó a Logroño. Dos años después de la apertura en la capital riojana le tocó el turno a Huesca y en los dos últimos años han sido Teruel y Tudela las ciudades que han visto florecer los establecimientos de esta entidad que combina la labor artesana con la tecnología, con el fin de satisfacer a sus clientes.