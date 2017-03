Vigilancia tecnológica, el arte de anticiparse

La vigilancia tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente, capaz de captar información sobre ciencia y tecnología tanto del exterior como de la propia organización, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento con el fin de tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.

El apellido ‘tecnológica’ puede llevar a pensar que su uso se circunscribe única y exclusivamente al ámbito puramente industrial, pero la realidad es otra bien distinta. Sectores tan dispares como la educación, biociencias, salud, turismo y un largo etcétera sustentan la toma de decisiones en el análisis proveniente de procesos de vigilancia.

Mucho más que buscar en Google

Aunque pueda parecerlo, el proceso de vigilancia tecnológica no es trivial. Los más de diez años de experiencia que atesora Itainnova en este campo nos llevan a asegurar que un proceso de vigilancia no se basa en buscar en Google, al menos no solo en eso. El actual contexto permite tener acceso a una ingente cantidad de información con el acceso a la triple w. Lo que por un lado es algo positivo por tener información accesible desde cualquier ordenador personal, por otro puede convertirse en un proceso tan complejo como subir el Everest por la cara norte y sin oxígeno. Infoxicación le llaman, y no es otra cosa que ‘desfallecer’ por el volumen de información que asoma a tu monitor.

Hay que tener en cuenta que actualmente la competencia no es local sino global y la vigilancia, por lo tanto, debe trascender nuestras fronteras. Este hecho hace que sea clave definir con precisión cuáles son los parámetros críticos a la hora de tomar decisiones estratégicas, centrando nuestros esfuerzos de vigilancia en ellos. Una buena práctica es tener en cuenta las recomendaciones que aparecen en la norma UNE 166006: Sistema de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva.

¿Qué resultados podemos esperar de un proceso de vigilancia tecnológica?

Los resultados obtenidos de un proceso de vigilancia tecnológica tienen relación directa con la resultante de consultar bases de datos de artículos científicos (WoS, Scopus, IEEE…), patentes (Invenes, Espacenet, WIPO…), revistas especializadas y, en definitiva, foros científico-técnicos que nos darán a conocer qué está sucediendo en el entorno científico-tecnológico y qué es probable que ocurra.

Desde Itainnova, fortalecemos el conocimiento tecnológico de las empresas mediante la detección de la evolución de las tecnologías, los líderes y competidores, la madurez de un producto, la evolución del esfuerzo en I+D+i de una organización, el análisis de patentes para evitar infracción de derechos de terceros, la detección de polos científico-tecnológicos y los mercados de interés, etc. Todo ello con el único fin de que las empresas afronten la toma de decisiones con un menor riesgo.

Herramientas

Software El número de patentes solicitadas a lo largo del año 2015 fue superior a 11.500.000 (según WIPO). Si hablamos de cuántos minutos de contenidos existen en una plataforma como Youtube, la respuesta sería que en torno a 1.700 años, lo que implica que necesitaríamos 22 vidas para poder ver todos estos vídeos. Es evidente que necesitamos ayuda. Para la búsqueda y filtrado de información, las herramientas software deben entrar en juego como agente facilitador de los procesos de vigilancia . Será en las fases posteriores del ciclo (validación y puesta en valor de la información) cuando las herramientas queden al margen y la responsabilidad recaiga sobre el analista de vigilancia.

Las nuevas tendencias incorporan herramientas capaces de analizar grandes volúmenes de datos (Big Data) al proceso de vigilancia. Dando respuesta a las necesidades del mercado, Itainnova trabaja actualmente en varios proyectos relacionados con la aplicación del Big Data a vigilancia tecnológica.

Jorge Riobó técnico de Explotación Resultados y Propiedad Industrial de Itainnova