¿Que mi contador del agua habla con las farolas de la calle?

Lunes por la mañana. Buff. Salgo de casa de noche para ir a trabajar. Las calles están más iluminadas que cuando me he levantado hace un rato. De un tiempo a esta parte, las farolas dan una luz más tenue durante las horas de descanso. Mejor; así ahorramos energía y se pueden ver las estrellas. Cuando llego a la oficina ya se han apagado; nunca coinciden con la luz natural. Creo que se adaptan automáticamente al cambio de estaciones. Stelaria se llama esta iluminación inteligente. La empresa ELT la instaló hace unos días en el pueblo .

Gracias a Stelaria, cuando llego al trabajo encuentro aparcamiento con más facilidad. Hay sensores en las farolas que te señalan sitios libres si te descargas la aplicación. Cuando termino de trabajar ya es de noche otra vez. Me voy corriendo, que los niños salen del colegio en quince minutos. Al llegar me doy cuenta de que los pasos de cebra próximos al colegio están más iluminados a esta hora; la luz, en ellos, es incluso de otro color. Seguro que así es menor el riesgo de atropellos.

En la puerta del cole, la profesora de mis hijos me cuenta que mañana montan un mercadillo navideño en la plaza que hay delante del colegio. Será a las ocho de la tarde. Los niños, por supuesto, no quieren perdérselo. Y la profesora me dice que el ayuntamiento, para la ocasión, va a aumentar los niveles de alumbrado para mayor seguridad en la zona y para dar, de paso, realce al colorido de las casetas.

Llegando a casa, aún en el coche, me sorprende todavía no cruzarme con el molesto camión de la basura con el que antes siempre coincidía. Ahora, la recogida de basura no se efectúa todos los días, sino con frecuencia variable cuando los contenedores están llenos y no hay problemas de salubridad. Para esta gestión, los responsables de residuos urbanos utilizan la información que, desde los contenedores, se transmite a la red de farolas. Es el Internet de las Cosas. Entre ellas se apañan.

No he hecho más que aparcar y los niños corren a jugar con los vecinos debajo de esa farola. Me fijo en ella y veo la antena que todas llevan. La que recibe y genera información útil y la comparte con el resto de servicios urbanos para hacernos la vida más fácil. ELT también con el Big Data, dotando de inteligencia a los datos. Así es su proyecto Slux. “La luminaria es un nodo de servicios y sólo uno de ellos es el alumbrado, quizá el más importante, pero no el único”, cuenta Juan José González Méndez, responsable del Centro para la Innovación y Desarrollo y director gerente de ELT.

Los sensores de las farolas dan información medioambiental, de cómo está hoy el aire que respiramos. La reciben los gestores municipales y también nosotros en nuestro teléfono móvil. También circulan, de farola en farola, los datos del consumo de agua; tu contador, él solito los envía para que lleguen a la plataforma administrativa que tramita las facturas y nadie tenga que venir a casa a leer el contador. Además, ya no se ven farolas apagadas o que funcionen mal. El sistema de gestión de luz avisa de posibles fallos y ayuda a prevenirlos.

Mínimo consumo energético

Durante el fin de semana, en el polígono industrial baja mucho la intensidad de la luz de las farolas y en las zonas comerciales y de ocio aumenta, como en el casco histórico, que se mantiene también durante más horas. Siendo que el alumbrado público representa el mayor gasto en el presupuesto de los municipios, la solución de ELT es más que atractiva. Juan José González asegura que “sólo con instalar leds ya se ahorra un 60% en la factura; y con un sistema como Stelaria, eficiente porque adapta la luz al mínimo consumo energético, se ahorra otro 20%”.

Así imagina González la vida en un municipio que tuviera ya instaladas las luminarias de Stelaria y los servicios de administración remota de Slux. Iluminación personalizada, según los hábitos de vida de los vecinos. En Torres de Berrellén (Zaragoza) ya es realidad. ELT instala ahora su sistema inteligente en otros pueblos de España y el mundo, en todas sus calles o en espacios concretos como aparcamientos, estadios deportivos o grandes superficies comerciales.

Lo más novedoso tecnológicamente: “Un servicio sin cableado y luminaria por luminaria, como si cada una fuera un ordenador, una dirección IP gestionada desde la nube”, lo que garantiza la interoperabilidad del sistema. Con ella, los pueblos pequeños podrían agruparse para gestionar sus servicios y estar así menos aislados.