Más negro que el negro

Un bote del nuevo negro, junto a otros que hasta ahora llamábamos negros | Surrey NanoSystems

El pigmento está formado por millones de nanotubos de carbono de unos 20 nanómetros de diámetro, es decir, 3.500 veces más pequeños que un cabello humano. Cuando se rocía una superficie con Vantablack 2.0, la luz que le llega queda atrapada entre los nanotubos de forma instantánea. Y al no reflejar luz, nuestro cerebro ve solamente un hueco vacío y absolutamente oscuro en su lugar. Lo que percibimos se parece mucho a una foto retocada con Phostoshop para recortar la silueta de un objeto y rellenarla de negro. Después de todo, no hay que olvidar que nuestros cerebros necesitan un mínimo de luz reflejada para poder procesar lo que tenemos delante. Algo que este desconcertante material no permite.